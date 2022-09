Opération antiterroriste visant les milieux d’extrême droite: plus de 100 armes ont été trouvées lors de la perquisition à Merksem

Plus de 100 armes ont été trouvées lors de la perquisition à Merksem, dans la province d’Anvers, qui a fait un mort, a confirmé mercredi après-midi le parquet fédéral. Outres de grandes quantités de munitions, des gilets pare-balles, des lunettes de vision nocturne et thermique ont été retrouvées. Au cours d’autres perquisitions, six personnes au total ont été interpellées.

Les suspects « sont soupçonnés de vouloir commettre une forme de résistance armée contre le gouvernement, sans qu’un objectif concret ou une durée aient déjà été déterminés », a précisé le parquet.

L’opération menée mercredi matin dans une dizaine de lieux, la plupart proches d’Anvers, est en lien avec une enquête portant sur la détention illégale d’armes à feu et la préparation d’un attentat terroriste dans un milieu soupçonné d’appartenir à l’extrême droite, avait précisé le parquet fédéral plus tôt dans la journée. Les perquisitions ont été menées dans les communes de Merksem, Zandvliet, Anvers, Deurne, Berchem, Kasterlee et Gand.

A Merksem, dans la Molenlei, les unités spéciales de la police fédérale sont entrées dans l’habitation de Yannick V., un homme de 36 ans, négociant en or et argent, également collectionneurs d’objets militaires et tireur amateur à ses heures perdues. Lors de l’intervention, des coups de feu ont éclaté et l’homme de 36 ans, blessé par des tirs, est décédé.

C’est là que plus de 100 armes ont été trouvées, ainsi qu’une grande quantité de munitions. « Des gilets tactiques, des lunettes de vision nocturne, des lunettes de vision thermique, etc. ont également été trouvés », a détaillé le parquet. « Pendant les autres perquisitions, d’autres armes et munitions ont aussi été trouvées en grandes quantités. Six personnes ont été emmenées pour audition.«

Selon plusieurs médias, Yannick V. aurait été une sorte de « doom prepper », une personne se préparant à l’effondrement de la société, ce qui nécessitait à ses yeux d’accumuler des réserves de nourriture et d’armes.

L’homme aurait régulièrement exprimé des sympathies avec des idées d’extrême-droite sur les réseaux sociaux et s’y serait défini comme un « citoyen souverain », en référence à un mouvement radical anti-autorités. Dans ses messages, il aurait également exprimé sa volonté de s’auto-exclure de la société et du système. Il aurait également partagé plusieurs théories complotistes, notamment en lien avec la pandémie.