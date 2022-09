Nouvelle réunion du gouvernement flamand, en situation de crise

Les ministres du gouvernement flamand, en crise depuis lundi, se réuniront à nouveau à 17 heures, pour tenter de s’accorder sur le budget, a appris l’agence Belga à plusieurs sources. Le ministre-président Jan Jambon (N-VA) a déposé une nouvelle proposition sur le « paquet de croissance » de l’enfant, une version étendue de l’ex-dispositif d’allocations familiales.

Cette nouvelle proposition n’impliquerait pas de lier ce paquet à l’indice pivot, un lien qualifié par le président du CD&V, Sammy Mahdi, de « ligne rouge ». Il reste donc à voir si le gouvernement Jambon peut parvenir à un accord sur la nouvelle proposition après la débâcle de lundi et un jour et demi de consultations en coulisses.

On sera particulièrement attentif à l’attitude du CD&V, le parti qui, le week-end dernier et lundi, a rejeté les propositions précédentes et s’est retrouvé isolé dans son plaidoyer pour une indexation complète des allocations familiales.

Une majorité de rechange pour des mesures de soutien au pouvoir d’achat

Le président de Vooruit, Conner Rousseau, a appelé le gouvernement Jambon à se présenter jeudi au parlement flamand comme prévu, qu’il ait ou non conclu un accord sur le budget 2023. Les socialistes se disent prêts à soutenir depuis l’opposition toute proposition qui renforce le pouvoir d’achat ou permet de baisser les factures.

« Nous ne pouvons pas rester là à attendre le résultat des petits jeux politiques au sein du gouvernement flamand », a dit M. Rousseau.