Nouvelle grève Ryanair à Charleroi les 14 et 15 août

Les pilotes de Ryanair basés à Charleroi annoncent à nouveau une grève, les lundi 14 et mardi 15 août, leur 3e action en un mois.

Les pilotes belges se sont en effet déjà croisé les bras à deux reprises, les week-ends du 15-16 juillet et du 29-30 juillet. Il s’agit de leur première action en semaine, à la fin toutefois du week-end prolongé de l’Assomption.

Les pilotes de la compagnie irlandaise à bas-coût réclament toujours la restauration de leur salaire après les coupes concédées au moment de la pandémie de Covid-19. Ils pointent également des problèmes concernant leur temps de repos.

Malgré plusieurs rencontres, aucune sortie d’impasse n’a encore pu être trouvée. « Nous n’avons reçu aucune proposition valable de leur part », déplore Didier Lebbe, secrétaire permanent de la CNE. « Tout ce que l’on reçoit, ce sont des menaces et des propositions illégales. »

Les syndicats chrétiens CNE et ACV Puls et la Belgian Cockpit Association (Beca), l’association professionnelle des pilotes de ligne de Belgique, ont dès lors décidé d’écrire à Eddie Wilson, le CEO de la compagnie Ryanair. « Mais sa réponse est un copié-collé de ce que nous envoie jusqu’ici le directeur des ressources humaines », regrette le syndicaliste.

Selon lui, le transporteur à bas coûts continue de demander à ce que certains pilotes retirent la plainte qu’ils ont déposée au pénal contre lui, « ce qui est impossible puisque les enquêtes ont déjà été lancées », rappelle Didier Lebbe. Ryanair continue en outre à modifier les horaires et temps de repos des pilotes, en allant à l’encontre d’une convention collective de travail expirant en octobre 2024, raison pour laquelle le préavis de grève des pilotes belges court jusqu’à ce moment-là. « Et ils remettent même en cause le système d’indexation des salaires en Belgique!« , s’étonne le secrétaire permanent de la CNE.

Les syndicats et la BeCA en appellent donc au pouvoir politique afin de « faire cesser les agissements illégaux » de la compagnie.

Comme pour les deux précédents mouvements, la grève ne touchera que l’aéroport de Charleroi puisque plus aucun avion de Ryanair n’est basé à l’aéroport de Zaventem et que les vols y sont opérés depuis d’autres bases.