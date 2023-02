Marchés publics: le manque de transparence de l’Etat belge épinglé

Les services publics belges ne dévoilent que dans un cas sur trois les entreprises qui participent à leurs appels d’offres et les remportent, alors que l’Europe impose de révéler les bénéficiaires de tous les contrats à partir d’une certaine valeur, expliquent, samedi, L’Echo et De Tijd, sur la base de données collectées depuis 2016 par la Fondation des marchés publics et l’agence de conseil Tender Experts.

L’analyse de ces données révèle qu‘à peine un tiers des services publics qui ont attribué des marchés pour au moins 1 million d’euros entre 2017 et 2022 ont publié, dans plus de la moitié des cas, l’entreprise ayant décroché le contrat.

L’Union européenne exige pourtant de tous les pouvoirs publics qu’ils communiquent clairement le bénéficiaire et le montant de chaque contrat à partir de certaines valeurs. « Mais l’expérience nous a montré que ce n’est pas strictement suivi ou contrôlé« , souligne Bruno De Mulder, président de la Fondation des marchés publics et patron de Tender Experts.

En Belgique, ces informations paraissent dans le Bulletin des Adjudications et sur une plateforme en ligne. Mais comme les pouvoirs publics peuvent choisir de ne pas y publier les marchés inférieurs à 140.000 euros, une grande partie d’entre eux restent donc invisibles.

La transparence est encore moins de mise sur les montants dépensés par les administrations publiques pour l’achat de biens et services ou le financement de projets de construction: à peine 15% de ces budgets ont fait l’objet d’une communication depuis 2017.