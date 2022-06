Manifestation pour le pouvoir d’achat: entre 70.000 et 80.000 participants

Le cortège de militants rouge-vert-bleu a atteint la gare du Midi en début d’après midi, lundi. La manifestation nationale se disloque dans une ambiance plutôt bon enfant, a observé Belga.

Du personnel soignant aux cheminots en passant par les enseignants, les aides-ménagères ou encore l’industrie… La manifestation a attiré des secteurs variés venant des quatre coins du pays.

Entre 70.000 et 80.000 personnes se sont rassemblées lundi dans le centre de Bruxelles, selon les estimations respectivement de la police et des syndicats. Ces derniers avaient appelé à manifester pour défendre le pouvoir d’achat des travailleurs et réclamer une modification de la loi sur la norme salariale qui « étouffe » la négociation des salaires, selon eux.

« Pas touche à l’indexation automatique des salaires », ont clamé les responsables syndicaux pendant leurs discours, qui se sont tenus au début du rassemblement. Ils réclament une amélioration du pouvoir d’achat, en pleine flambée des prix, et une modification de la loi sur la norme salariale de 1996, qui cadenasse les négociations sur les salaires.

« On me dit que nous sommes 80.000 aujourd’hui », s’est félicité Thierry Bodson, président de la FGTB. Selon lui, c’est le couronnement d’une mobilisation intense ces derniers mois.

Évolution des salaires

Le point de départ de la manifestation, c’est la loi de 1996 qui encadre l’évolution des salaires en Belgique. L’objectif de cette loi est de maintenir les salaires dans des marges acceptables pour ne pas compromettre la rentabilité des entreprises belges en comparaison avec les pays voisins. Ainsi, la marge maximale pour l’évolution du coût salarial avait été fixée à 0,4% pour la période 2021-2022. Cela signifie que les salaires de tous les secteurs d’activité ne pouvaient pas augmenter de plus de 0,4% en deux ans (hors indexation). Pour les syndicats, cette règle a fait son temps. Ils voudraient la voir sauter avant le prochain accord interprofessionnel (AIP) 2023-2024, car ils craignent une marge maximale encore plus faible.

Au-delà des négociations salariales, les revendications du front commun s’étendent au pouvoir d’achat en général. Les représentants des travailleurs veulent que le gouvernement s’empare du prix de l’énergie et ils exigent que soit revue à la hausse l’intervention des employeurs dans les frais de déplacement. Ils veulent aussi que les négociations sur l’enveloppe bien-être (budget du gouvernement pour augmenter les allocations sociales) soient découplées de l’accord interprofessionnel. Ils auront une autre occasion de convaincre le 29 juin au parlement fédéral, où ils sont auditionnés après avoir récolté 87.390 signatures pour des « négociations libres et solidaires sur les salaires bruts ». « Si la mobilisation est bonne, c’est parce qu’au cours de ces six derniers mois, le spectre des travailleurs qui se sentent interpellés par le pouvoir d’achat a fortement grandi », jauge Thierry Bodson.

Ils dénoncent

« Beaucoup de personnes puisent actuellement dans leurs réserves, pour peu qu’elles en aient. Beaucoup sont fragilisées et ont du mal à vivre », a souligné Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC.

Les syndicats dénoncent notamment l’opacité autour des prix de l’énergie en Belgique, où ils sont plus hauts que dans les pays voisins. « Faisons la transparence sur la facture d’énergie et changeons-la », a dit Marie-Hélène Ska.

Le syndicat chrétien dénonce aussi les frais de déplacement, que 20% des travailleurs prennent à leur charge. « Nous disons: stop au fait de payer pour travailler. Il faut que tout le monde puisse vivre de son travail. » « Nous passons d’une crise à l’autre et les travailleurs sont toujours au coeur de la tempête », a renchéri Olivier Valentin, secrétaire national de la CGSLB.

Les syndicats craignent une norme salariale proche de 0% pour le prochain accord interprofessionnel (AIP) 2023-2024. Cela signifie que les salaires n’augmenteraient pas plus que l’index. « Cette marge est étouffante », a déclaré Olivier Valentin. « On dit 0% pour le prochain AIP. Par contre, pour les dividendes, c’est ‘open bar’. »

Les responsables syndicaux ont promis un automne « chaud » s’ils ne sont pas entendus par le pouvoir politique et le patronat.