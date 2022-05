L’UE émet à nouveau plus de gaz à effet de serre qu’avant le covid

Les émissions de gaz à effet de serre dans l’Union européenne (UE) ont pour la première fois dépassé les niveaux atteints avant la période de pandémie de coronavirus. C’est ce qu’il ressort des données de l’office statistique européen Eurostat lundi.

Au quatrième trimestre 2021 (d’octobre à décembre), 1.041 millions de tonnes d’équivalent CO2 ont été émises, tandis qu’avant la pandémie, soit au quatrième trimestre 2019, il y en avait eu 1.005 millions de tonnes.

Par rapport aux trois derniers mois de 2020, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 8 %. Cela est principalement dû à « la reprise économique après la forte baisse des activités en 2020 due à la crise du COVID-19 », précise Eurostat.

Les ménages en cause

Ce sont les ménages qui ont causé le plus d’émissions au cours du dernier trimestre de 2021 (22%), suivis de l’industrie et du secteur de l’électricité (21% chacun), de l’agriculture (12%) et des transports (11%).

Les émissions ont augmenté dans tous les pays par rapport à la fin de 2020. Les augmentations les plus importantes ont été observées en Estonie (+28%), en Bulgarie (+27%) et à Malte (+23%).

Les émissions de gaz à effet de serre en Belgique ont augmenté de 13%. « La hausse enregistrée a été nettement plus prononcée que la baisse entre le quatrième trimestre 2019 et le même trimestre en 2020 », indique Eurostat.