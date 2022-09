Ludivine Dedonder : «Nous aiderons l’armée ukrainienne à affronter l’hiver»

Près de 50 millions d’aide militaire belge

Pour des raisons de sécurité opérationnelle, le gouvernement belge tient à garder secret le détail des livraisons de matériel militaire belge à l’Ukraine, prévient Ludivine Dedonder lors de l’entretien qu’elle nous a accordé. Les données sur la quantité d’armes et d’équipements expédiés et le timing des livraisons sont devenues plus rares et moins précises au fil du temps. Le montant du matériel militaire fourni à l’Ukraine depuis la fin février serait d’un peu plus de 45 millions d’euros, selon nos sources.

Quelques jours après le début de l’invasion russe, la Belgique a envoyé à l’Ukraine 5 000 fusils automatiques FNC – des armes en cours de remplacement au sein de l’armée belge (par des FN Scar) –, 200 armes antichars légères M72 LAW (light anti-tank weapon) et 3 800 tonnes de carburant. Le gouvernement belge a aussi fourni des équipements de protection et de première nécessité, dont des tentes, des couvertures et des kits sanitaires, par le mécanisme d’aide d’urgence B-Fast. La ministre de la Défense a ensuite déclaré qu’il était de plus en plus difficile de trouver du matériel à acheminer vers l’Ukraine en raison de l’épuisement des stocks de l’armée belge.

Fort démunie en missiles antichars, la Défense a tenté de récupérer une partie des obusiers chenillés M109 qu’elle avait vendus en 2015 à TFS, une société privée flamande. Mais le gouvernement ukrainien les a directement rachetés par l’intermédiaire de la firme OIP. Le ministère a également contacté le BSDI (Belgian Security and Defense Industry), interface du secteur privé, pour savoir ce que les entreprises belges avaient en stock. La Belgique a ainsi acheté pour 12 millions d’euros de matériel militaire auprès d’entreprises, dont des armes légères FN Scar et des systèmes de vision OIP.