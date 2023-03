La Chambre ira récupérer les compléments de pension perçus illégalement

La Chambre a tranché ce mercredi: elle récupèrera les compléments de pension controversés reçus par les anciens présidents de la Chambre, Herman De Croo et Siegfried Bracke, au cours de la dernière décennie.

La Chambre a décidé de retirer les décisions qui ont mis en place ce système contournant la loi Wijninckx et de récupérer les montants indûment versés. Le Bureau, c’est-à-dire l’organe qui gère la Chambre, s’est à nouveau réuni ce mercredi sur la question des suppléments de pension touchés par d’anciens présidents et hauts fonctionnaires et qui seraient illégaux. Il a été décidé de récupérer les compléments de pension controversés reçus par les anciens présidents de la Chambre, Herman De Croo et Siegfried Bracke, au cours de la dernière décennie, ainsi que ceux de huit hauts fonctionnaires. Cette période inclut les pensions des anciens président Herman De Croo (Open Vld) et Siegfried Bracke (N-VA). Le Parlement a également transmis le dossier au parquet et s’est déclarée partie lésée.

L’affaire des pensions supplémentaires a été révélée il y a quelques semaines et a fait grand bruit. Entre-temps, des analyses effectuées par des cabinets d’avocats montrent qu’ils ont été accordés de manière irrégulière, parce qu’ils n’ont pas été décidés par l’organe compétent, mais aussi que ces suppléments dépassaient le plafond légal des pensions, tel qu’il est fixé par la loi Wijninckx.

Le Bureau de la Chambre a décidé mercredi après-midi de récupérer les suppléments, mais pour une période de 10 ans. En effet, un des cabinets d’avocats avait indiqué qu’une récupération plus importante ne serait pas possible, en raison de la prescription. Les personnes concernées auront d’abord la possibilité de rembourser volontairement, comme Herman De Croo l’a fait précédemment. Si elles ne le font pas, les procédures seront engagées.

Pas de commission d’enquête

La commission des Affaires sociales de la Chambre a par ailleurs rejeté la proposition du PTB de mettre sur pied une commission d’enquête sur les pensions complémentaires versées à d’anciens présidents et hauts fonctionnaires de l’assemblée. Les communistes voulaient aller plus loin mais ont recueilli le soutien du seul Vlaams Belang. À leurs yeux, il est important de sortir du huis-clos du Bureau de la Chambre dans ce dossier et de faire la clarté publiquement sur ce système.

Mais aux yeux de ses collègues, il n’est pas indiqué que le parlement enquête sur lui-même. Qui plus est, la justice a été saisie du dossier, ont-ils fait remarquer.