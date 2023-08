L’IRM émet une alerte aux orages

L’Institut royal météorologique (IRM) a émis une alerte aux orages en vigueur de ce jeudi soir 21H00 à vendredi 14H00.

Ce jeudi soir, quelques fortes averses accompagnées d’orage se déplaceront encore principalement sur la moitié nord du pays.

Sous ces orages, de fortes précipitations mêlées d’un peu de grêle et de rafales de vent de 60 à 70 km/h, voire localement plus, sont possibles, selon l’IRM. Si le temps deviendra temporairement plus sec durant la nuit, de nouvelles averses orageuses pourront à nouveau se former, dès l’aube, cette fois sur la moitié sud du pays.

Sur l’ensemble de la période, il pourra parfois tomber plus de 20 mm (litre/m2) en une heure de temps, met en garde l’IRM.