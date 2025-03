L’ex co-président du Parti Populaire, Rudy Aernoudt, devient chef de cabinet de Georges-Louis Bouchez

Rudy Aernoudt remplace Axel Miller comme chef de cabinet du président du MR, Georges-Louis Bouchez. Rudy Aernoudt a « une expérience unique à tous les niveaux de pouvoir en Belgique », se réjouit le Montois.

Rudy Aernoudt a été officialisé lundi par le MR comme nouveau chef de cabinet du président des libéraux, Georges-Louis Bouchez. Il remplace Axel Miller qui était en poste depuis 5 ans et qui devrait désormais devenir conseiller spécial à la présidence.

Georges-Louis Bouchez, cité dans un communiqué, se dit très heureux de compter sur ce nouveau chef de cabinet. « Ce choix est motivé par l’expérience unique en Belgique de Rudy à tous les niveaux de pouvoir, de la région à la commission européenne en passant par le fédéral » et que celui-ci « sera indispensable au MR afin de mettre en œuvre les réformes structurantes décidées dans les déclarations de politiques générales ».

Le principal intéressé dit « ne pas avoir hésité une seconde à dire oui ». « Depuis des décennies je suis convaincu que c’est par le libéralisme, par cet équilibre entre liberté individuelle et responsabilité collective, que l’on peut assurer la meilleure qualité de vie pour tous les Belges. Le MR, présidé par Georges-Louis Bouchez, est le parti par excellence qui incarne cet équilibre dans le respect de chacun. »

En plus d’être économiste et auteur d’ouvrages, notamment sur les « gaspillages de l’Etat », Rudy Aernoudt a, au début des années 2000, été chef de cabinet adjoint du ministre wallon de l’Economie Serge Kubla et l’un des initiateurs à ce titre du plan « 4X4 pour entreprendre ». Il a aussi été dans la foulée directeur de cabinet de la ministre flamande Fientje Moerman. En 2008, il a été mis en lumière lorsqu’il a décidé de créer le parti LiDé, inspiré de la « Lijst Dedecker » en Flandre. L’idée d’un ralliement au MR avait mis sous tension la fédération formée avec le FDF et le MCC et avait été abandonnée. M. Aernoudt avait quitté rapidement cette formation pour devenir coprésident du Parti populaire avec Mischaël Modrikamen. La collaboration n’a pas duré longtemps et Rudy Aernoudt a été rapidement évincé du parti à la suite de tensions internes.

Dans sa communication, le MR précise qu’Axel Miller a « fait savoir son envie de nouveaux défis » et qu' »il a été convenu qu’il serait dorénavant conseiller spécial à la présidence ».