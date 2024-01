Les pneus hiver doivent-ils être obligatoires ? « Au Luxembourg, ça n’a pas empêché de fermer des écoles »

Pour éviter que le pays ne soit paralysé en cas de neige, faut-il rendre les pneus hiver obligatoires ? Cette solution serait loin d’être miracle, selon Vias.

Attention ça glisse ! Mercredi, les chutes de neige ont transformé le pays en une gigantesque piste de ski, entraînant de nombreuses perturbations. Malgré l’intervention des services de déblayage, plusieurs routes ont été fermées. Une situation qui a ravivé le débat sur l’obligation d’équiper sa voiture de pneus hiver en Belgique. « Il ne sera jamais question d’obliger tout le monde à se doter de pneus hiver », assure Benoît Godart, porte-parole de l’Institut Vias, centre de connaissances sur la sécurité routière belge. Pour lui, lcela soulèverait d’autres questions. « Il ne faut pas oublier les contrôles que cela demanderait. Aujourd’hui, les policiers ont d’autres choses à faire que vérifier si tout le monde roule avec des pneus adaptés. »

Dans d’autres pays, les pneus hiver sont obligatoires en cas de conditions hivernales et pourtant le constat est le même qu’en Belgique. « Mercredi, au Luxembourg aussi, les écoles ont fermé ; ils ont mis en place plusieurs restrictions et il y a quand même eu beaucoup d’accidents », souligne le porte-parole. Il estime que l’arrivée de neige ne devrait pas systématiquement faire l’objet d’un débat. « À un moment ou un autre, il faut accepter que la nature prenne le pas, à certaines périodes de l’année, sur l’activité humaine ».

Qu’en est-il chez les voisins ?

D’un pays à l’autre, les mesures adoptées pour minimiser les dégâts causés par la neige diffèrent. En France, les équipements adaptés à la conduite en hiver sont obligatoires dans certaines communes. Principalement là où se situent des massifs montagneux. Pour le reste du pays, le port de pneus hiver est uniquement conseillé. En Allemagne et au Luxembourg, par contre, ce dispositif est obligatoire dès que des conditions climatiques (neige, verglas ou givre) l’exigent. Dans le cas contraire, les automobilistes risquent une amende. Les Pays-Bas, eux, sont plus modérés et ne font que les conseiller.

Plus de neige, moins d’accidents

Qui dit neige ne dit pas forcément plus d’accidents. Benoît Godart l’affirme : « Ceux que l’on enregistre par temps hivernal sont moins graves que la normale». Lorsqu’il neige, les automobilistes adaptent leur comportement et ralentissent. « Comparés aux jours normaux, les jours neigeux connaissent une diminution de 12% du nombre d’accidents corporels », explique le porte-parole tout en se référant à une récente étude menée par l’Institut Vias. Il soulève cependant que les accrochages de voitures sont fréquents avec les routes glissantes mais rien de plus grave que ce qui est constaté en temps normal. « Il ne faut pas croire que l’obligation de porter des pneus hiver va tout changer. Il ne s’agit pas d’une mesure miracle », conclut le porte-parole.

Aurore Wion