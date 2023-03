Les pensions des femmes 23% inférieures à celles des hommes

Le site PensionStat.be propose désormais des statistiques des pensions basées sur les différences de genre. Il apparaît que, parmi les nouveaux pensionnés, un important écart subsiste entre les femmes et les hommes. Chez les indépendants bien plus que parmi les fonctionnaires.

La différence entre les pensions totales des femmes et celles des hommes a atteint 23% en 2021, ressort-il des statistiques de PensionStat.be dévoilées lundi, en présence de la ministre Karine Lalieux (PS). Ce fossé « relève des inégalités les plus flagrantes et les plus pénalisantes sur le plan socio-économique pour les femmes », a déploré la ministre des Pensions au cours de la présentation de cette étude réalisée en vue de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, le 8 mars prochain.

PensionStat.be a présenté lundi de nouvelles statistiques basées sur un monitoring réalisé conjointement par le Service fédéral des Pensions (SFP), l’INASTI et Sigedis. Cette évaluation permet, pour la première fois, d’appréhender globalement l’écart de pensions en fonction de différents paramètres tels que l’état civil, l’âge de la pension, les différents régimes, etc.

Ces nouvelles données, qui portent sur un total de 113.121 personnes ayant reçu une pension de retraite pour la première fois en 2021, montrent également que la différence entre les pensions totales (pensions légale + pension complémentaire) des femmes et celles des hommes atteignait 23% en 2021. Les femmes récemment pensionnées touchent ainsi en moyenne 1.633 euros bruts par mois, soit 488 euros de moins que leurs homologues masculins (2.121 euros bruts).

En outre, l’écart de pensions « explose », selon les termes de la ministre Lalieux (PS), dans le système de la pension complémentaire, où il atteint 50%, soit une différence de 42.215 euros de capital en moins pour les femmes.

L’étude confirme par ailleurs que les femmes ont encore et toujours moins accès à ce second pilier: elles ne sont que 45% à en bénéficier contre 63% des travailleurs masculins.

Ces inégalités trouvent notamment leurs origines dans la carrière propre des femmes, qui sont encore plus souvent marquées par des interruptions liées à l’arrivée d’un enfant ou pour des soins à des proches par exemple.

« L’écart de pensions constitue une problématique européenne qui impacte les aînés mais également les plus jeunes et leur avenir. À cet égard, les nouvelles données de PensionStat.be constituent un outil important pour les décideurs politiques« , a déclaré Karine Lalieux.

« Malgré les dernières mesures prises en matière de pension (augmentation de la Grapa et de la pension minimum), on voit que l’égalité n’est pas encore au rendez-vous. Ces statistiques représentent un appui de taille en faveur d’une réforme des pensions qui permettra de diminuer les inégalités sur le marché du travail » a-t-elle ajouté, sans donner plus de détails quant au calendrier des futures réunions prévues à ce sujet au sein du gouvernement.

L’écart des pensions en fonction du régime

Le nouveau portail « Genre & Pension » du site PensionStat.be permet d’affiner et de paramétrer les recherches, en fonction des informations présentées. Ainsi, il est par exemple possible de ventiler les chiffres en fonction du régime de pension. Il apparaît que c’est chez les indépendants que la différence de la pension totale (légale et complémentaire) est la plus importante, tandis qu’elle est moindre parmi les fonctionnaires. C’est également parmi les fonctionnaires que l’on compte le moins de pensions complémentaires, cette moindre différence entre genres résultant presque exclusivement de la pension légale.

À l’issue de la conférence de presse, des militants du front commun syndical des services publics (CGSP, FSCSP, SLFP) ont interpellé la ministre des Pensions. Selon eux, les pensions du secteur public devraient être la règle pour tous les travailleurs.

Qualifiée par les syndicats de « solution clé sur porte », cette mesure permettrait sinon de « gommer », du moins de diminuer une partie des différences relatives à la dimension genrée dans le traitement des pensions. « La balle est maintenant dans le camp du gouvernement », a souligné le président du SLFP, François Fernandez-Corrales.