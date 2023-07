Les partis possèdent un bas de laine record à un an des élections

L’ensemble des partis politiques belges détenaient fin 2022 un actif net de 165 millions d’euros, soit le montant le plus élevé jamais atteint. C’est ce qu’écrivent plusieurs journaux vendredi, en se basant sur les comptes annuels des partis publiés par la Chambre.

La N-VA est de loin le parti le plus riche avec 34,1 millions d’euros, même si son patrimoine ne s’est pas accru en 2022. Le parti est près de deux fois plus riche que le PS, qui arrive en 2e position avec 18,8 millions d’euros. Le parti socialiste est suivi par le Vlaams Belang (17,1 millions), qui a renfloué les caisses depuis sa victoire électorale en 2019.

Les actifs d’Ecolo ont également fortement progressé. Le parti écologiste dispose désormais, tout comme le MR, de plus de 14 millions d’euros. Les partis traditionnels flamands – CD&V, Vooruit et Open VLD – possèdent entre 10 et 13 millions, tout comme Les Engagés et le PTB/PVDA. Seul Groen est moins bien loti, avec un actif net de 6,6 millions. Défi est, quant à lui, relativement sur la paille, avec 362.000 euros d’actifs.

Fin 2021, les partis disposaient de 157 millions d’euros, contre 133,5 millions d’euros en 2020. Entre 2020 et 2022, les partis se sont enrichis d’un cinquième. Si l’on remonte encore plus loin dans le temps, leurs actifs ont plus que triplé. En 1999, les actifs nets combinés ne s’élevaient qu’à 56,4 millions d’euros, selon une étude de la KU Leuven sur le financement des partis.

2024 promet d’être une année coûteuse pour les partis politiques, avec des élections communales, régionales, fédérales et européennes.