Les capsules de café autorisées dans les sacs bleus dès janvier

À partir du 1er janvier 2023, toutes les capsules de café en aluminium et en plastique seront autorisées dans les sacs PMC, peut-on lire jeudi dans les colonnes du Soir et des journaux du groupe Mediahuis.

Deux centres de tri (Valtris à Charleroi et Sitel à Herstal qui drainent tous les sacs bleus wallons) pourront récupérer le matériau, et trois autres s’y ajouteront au 1er avril.

Nespresso, JDE Peet’s et Nestlé, les trois opérateurs qui dominent le marché de la capsule de café dans notre pays, se partagent les coûts de l’opération dont ils ne divulguent pas le montant. Il a fallu en effet légèrement adapter les lignes de tri afin de capter les petits déchets constitués par les capsules de plastique ou d’aluminium.

Du côté de Fost Plus, l’organisme chargé de collecter, trier et recycler les déchets ménagers en Belgique, on espère ainsi pouvoir récupérer 4.500 tonnes de matériaux, 3.000 tonnes d’aluminium et 1.500 tonnes de plastique, essentiellement du plastique mixte et du polypropylène.

L’extension du tri à toutes les capsules entraînera l’extinction du système de collecte mis en place en 2011 par Nespresso, ce dernier n’étant pas en mesure de capter 100% des déchets.