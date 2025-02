Les Belges sont plus nombreux à avoir pris leur pension de manière anticipée en 2024

En 2024, près de 43% des travailleurs salariés et indépendants ont pris leur retraite avant l’âge légal alors en vigueur (65 ans), selon Acerta. Avec des différences notables en fonction des secteurs, du genre et du statut.

Un peu plus de quatre travailleurs sur 10 (42,8%) qui ont pris leur pension en 2024 l’ont fait avant 65 ans, l’âge légal de la pension jusqu’en 2025, rapporte, jeudi, la société de ressources humaines, soulignant qu’il s’agit d’un record. C’est 3% de plus qu’en 2023.

Sur base des données de 190.000 indépendants à titre principal et de quelque 574.000 travailleurs (ouvriers et employés) sous contrat à durée indéterminée du secteur privé, Acerta estime que l’âge moyen de départ à la pension des travailleurs dans notre pays est de 63 ans et cinq mois. « Les mesures actuelles visant à encourager les gens à repousser la date de leur départ à la pension n’ont pas l’effet escompté« , estime Acerta, pour qui « il reste à voir si les mesures de l’accord de gouvernement auront des répercussions sur cette situation. »

Une différence de métier et de genre

La situation varie d’un secteur à l’autre. Dans la construction, 58,3% des départs à la pension ont lieu avant l’âge de 65 ans. Dans le secteur de la logistique et du transport, ce pourcentage s’élève à 57,8%. D’autres secteurs voient les travailleurs attendre la pension un peu plus longtemps. Dans le secteur non marchand (notamment les hôpitaux et les maisons de repos et de soins), un peu moins de 34% des travailleurs qui ont pris leur pension en 2024 avaient moins de 65 ans.

Certaines différences sont aussi liées au genre et au statut, constate-t-on encore. En moyenne, les femmes prennent leur pension plus tard: en 2024, un peu moins de 40% des femmes qui ont pris leur pension avaient moins de 65 ans, contre 46% pour les hommes. En moyenne, les ouvriers prennent leur pension plus tôt que les employés: 56% des ouvriers qui ont pris leur pension en 2024 avaient moins de 65 ans, contre 34% environ pour les employés.

Enfin, par rapport aux travailleurs, les indépendants arrêtent généralement de travailler plus tôt. En 2024, 53,7% des indépendants qui ont pris leur pension l’ont fait avant l’âge de 65 ans. L’âge moyen du départ à la pension des indépendants en 2024 était toutefois sensiblement le même que les non-indépendants, à 63 ans et demi.