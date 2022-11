Les Belges se montrent économes quant à leur consommation d’énergie

Même expurgée des effets d’une météo clémente, la consommation de gaz des Belges a chuté de près de 28% par rapport au niveau attendu, selon les calculs de L’Echo mercredi.

Ces derniers mois, les Belges ont été abreuvés de conseils visant à réduire leur consommation de gaz et donc leur facture d’énergie.

Le message est passé. Selon L’Echo, la consommation de gaz des Belges a chuté de près de 30%, hors incidence des températures clémentes de cet automne.

Les chiffres de consommation du réseau européen des gestionnaires de réseaux de gaz Entsog révèlent que la consommation des ménages belges et des petits consommateurs a été largement inférieure, ces dernières semaines, à celle observée les années précédentes. Pour l’ensemble du mois écoulé – avec une température moyenne de 14,4°C, ce fut le deuxième mois d’octobre le plus chaud jamais enregistré dans notre pays – la consommation de gaz a évolué très en deçà du niveau moyen des dernières années. Lors des troisième et quatrième semaines, la différence a même dépassé 40%.