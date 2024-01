Les ambulances et les pompiers auront désormais une caméra sur leur véhicule: « Il faut augmenter la sécurité du personnel »

Les véhicules de pompiers et de secours pourront désormais filmer avec une dashcam leur itinéraire vers une intervention d’urgence, écrivent les journaux Het Nieuwsblad et Gazet van Antwerpen. Le but est de pouvoir le cas échéant disposer de preuves si ces véhicules sont entravés ou visés par des projectiles.

Les cas d’agressions, souvent du fait de groupes de jeunes, visant des véhicules de pompiers ou des ambulances se sont multipliés ces dernières années.

En 2022, une dizaine de cas par semaine d’agressions de ce type ont été recensés. La ministre de l’Intérieur, ­Annelies Verlinden (CD&V), a donc préparé un avant-projet de loi sur l’utilisation de caméras par le personnel des services de secours afin qu’ils soient mieux protégés contre d’éventuelles agressions.

Le texte permet notamment d’équiper les véhicules de dashcams, ces caméras placées sur le tableau de bord, et d’enregistrer lors d’interventions de secours. Selon la ministre, cela doit in fine permettre « d’augmenter la sécurité du personnel ».