Le Roi Albert vient de quitter l’hôpital

Après une semaine d’hospitalisation, le Roi Albert est rentré chez lui. Il souffrait de déshydratation et d’une infection du sang.

Le Roi Albert II a été autorisé à quitter l’hôpital Saint Luc de Bruxelles ce mercredi après-midi, après un séjour de plus d’une semaine. Le 27 juin, il avait été admis pour des symptômes de déshydratation et des analyses complémentaires ont montré qu’il avait également contracté une infection du sang. Celle-ci a pu être traitée à temps au cours des derniers jours.

Peu avant 16 heures, Albert (89 ans) a quitté l’hôpital et est donc rentré au château du Belvédère. Il se porte bien et se reposera à la maison les prochains jours, a déclaré Xavier Baert, porte-parole du palais. Albert continuera à être suivi par ses médecins, mais son porte-parole n’a pas donné plus de détails à ce sujet.

Albert a été le sixième roi des Belges et est resté sur le trône un peu moins de 20 ans. En 2013, il a passé le flambeau à son fils Philippe. Ces dernières années, Albert a connu plusieurs problèmes de santé. Il est par exemple cardiaque et a dû subir l’ablation d’une tumeur cutanée à la tête en 2014.