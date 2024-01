Le point sur les intempéries en Belgique

Les fortes précipitations qui s’abattent sur l’ensemble du pays provoquent de nombreux dégâts dans différentes régions, poussant les pompiers à procéder à des évacuations.

Les intempéries se poursuivent ce mercredi sur le territoire belge. Les pompiers des régions les plus exposées ont été contraints de procéder à de multiples évacuations. Le point sur la situation.

Région bruxelloise

Dans la nuit de mardi à mercredi, les pompiers de la Région bruxelloise ont dû intervenir à 71 reprises. La moitié de ces interventions concernait des caves et des rues inondées suite aux intempéries. 16 fois, les pompiers ont dû se déplacer pour dégager des arbres déracinés et des branches arrachées. A 19 reprises, des objets menaçants étaient la raison de l’intervention, comme des tuiles ou des pierres menaçant de tomber.

Région wallonne

Près de douze cours d’eau wallons étaient encore en phase d’alerte de crue mercredi à 13h30, a indiqué le service d’hydrométrie de la Région wallonne.

En Wallonie picarde, les communes de Tournai, Ath, Lessines, Leuze, Frasnes, Celles et Mouscron ont été touchées par des inondations provoquées par les pluies intenses tombées ces dernières 24 heures.

Les pompiers de la zone de secours de Wallonie picarde sont par ailleurs intervenus à 440 reprises.

Brabant flamand

Les pompiers du Brabant flamand ont déjà reçu 427 appels pour des inondations depuis mardi, a indiqué le corps de pompiers de la zone du Brabant flamand occidental.

Les problèmes les plus importants se situent toujours à Affligem, Ternat, Londerzeel et dans leurs environs.

Londerzeel et Lennik ont activé le plan communal d’urgence mardi, la phase provinciale du plan d’urgence est entrée en vigueur mardi soir.

Flandre orientale

Sept habitations ont également dû être évacuées à Grammont, en Flandre orientale. La Région, dont la phase provinciale du plan de gestion des catastrophes reste en vigueur, est confrontée au débordement de plusieurs bassins, soit ceux de la Dendre, de la Lys et de l’Escaut.

Le long de la Dendre, les seuils d’alerte ont ainsi été franchis à Grammont, Pollare (Ninove), Denderleeuw et Affligem. Ces niveaux ont également été atteints le long de la Lys à Deinze et Machelen.

Le service régional Waterinfo prévoit en outre des inondations « critiques » du bassin du Haut-Escaut (la partie du fleuve comprise entre sa source et Merelbeke) à Zwalin et du Bas-Escaut (entre Gand et la frontière néerlandaise) à Wetteren. Quant au bassin de la Dendre, il menace de s’épancher à Erpe-Mere et Zandbergen (Grammont). Sept habitations ont déjà été évacuées à Zandbergen et d’autres devraient suivre. Plus au nord, le seuil de vigilance a par ailleurs été dépassé le long de l’Yser à Haringe et Woumen (Dixmude). En outre, dans le Brabant flamand, la Senne a atteint un seuil identique à Eppegem (Zemst).

En corollaire, la ministre flamande des Travaux publics Lydia Peeters a réclamé une réforme des procédures de permis de construire des bassins d’orage ainsi que l’instauration d’un fonds structurel pour les administrations des voies d’eau.

Ardennes flamandes

Les pompiers ont déjà effectué plus de 200 interventions pour des inondations dans les Ardennes flamandes, mais aucune évacuation d’habitation n’avait encore eu lieu mercredi à la mi-journée, rapporte la zone des pompiers des Ardennes flamandes.

Charleroi relativement épargnée

La région de Charleroi a quant à elle été relativement épargnée. Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est ont recensé depuis mardi matin 39 interventions sur l’ensemble des 22 communes desservies par la zone, pour des tronçonnages d’arbres ou des pompages d’eau principalement.