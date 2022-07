Le numéro 1722 activé en raison du risque de tempête ou d’inondation

Le numéro d’appel 1722 pour des interventions de pompiers non urgentes a été activé par le SPF Intérieur, en réaction à un avertissement de mauvais temps émis par l’Institut royal météorologique (IRM).

Après les chaleurs records de lundi et mardi, l’IRM prévoit d’importantes averses, parfois accompagnées d’orage. Les températures, elles, seront plus douces, avec des maxima compris entre 24°C à la mer et 29°C, loin des 38,1°C mesurés à Uccle ce mardi.

Avertissement d'orage du 20/07 05H au 20/07 23H: Mercredi, le temps sera instable avec le développement de quelques averses orageuses. Cela commencera déjà en seconde partie de nuit de mardi à … (https://t.co/ZVczcMvhWq) pic.twitter.com/kzcOFtejQA — IRM (@meteobefr) July 19, 2022

Le 1722 a pour but d’éviter que les numéros d’urgence soient submergés par des appels pour des interventions qui peuvent toutefois attendre. En cas de dommages causés par une tempête ou de dégâts des eaux pour lesquels une assistance des pompiers est requise, il faut donc composer ce numéro. Si une vie est en danger, c’est le 112 qu’il faut joindre.

Le SPF recommande également le recours au guichet électronique 1722.be, considéré comme « le moyen le plus direct de demander l’aide des pompiers dans des situations où aucune vie n’est en danger ».

Les centrales d’urgence 112 et les pompiers donnent toujours la priorité aux personnes dont la vie est potentiellement en danger. « Elles analysent les situations au cas par cas et déterminent qui doit être secouru en premier. Pendant une tempête ou une inondation, elles doivent traiter de nombreuses demandes en même temps », souligne le service public fédéral. « Faites preuve de patience et ne rappelez pas pour savoir quand les secours vont arriver », demande-t-il.

L’activation du numéro 1722 est préventive lorsqu’une tempête ou de fortes pluies sont annoncées. Cette activation ne présage en rien de la gravité de l’avertissement et de l’ampleur des dégâts éventuels, rappelle le SPF Intérieur.