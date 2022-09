Le nouveau cumul chez les Engagés…interdit par les Engagés

Alda Greoli quittant les parlements de Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c’est le député-bourgmestre de Gembloux, Benoît Dispa qui deviendra, ont annoncé Les Engagé.e.s, chef de groupe au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C’est un signal fort, sachant que le nouveau programme du nouveau parti, successeur du CDH, interdit explicitement le cumul d’un mayorat avec une fonction spéciale de parlementaire.

« Nous voulons limiter dans chaque assemblée le cumul entre un mandat parlementaire et un mandat exécutif local à maximum 25% des membres, comme actuellement en Wallonie », peut-on en effet lire dans leur texte fondateur, sous le fort modeste intitulé « régénération de la démocratie ».

En outre, proclament les régénérateurs engagés, ces bourgmestres et échevins « ne pourront cependant pas être chefs de groupe ou membres du Bureau du parlement. Ils ne pourront pas non plus cumuler leurs rémunérations. Notre mouvement s’appliquera d’initiative cette règle à l’avenir et continuera à plaider pour une modification législative dans les parlements concernés », poursuit la recette régénératrice, qui, donc, à peine votée, est déjà enfreinte.