Le MR pourrait demander le retrait de Sophie Rohonyi du Conseil des Femmes

Samedi, lors de la manifestation pour le droit des femmes organisée à Bruxelles, une délégation du MR y a notamment été huée, bousculée et arrosée d’eau, ce qui a contraint les membres du parti libéral francophone à quitter l’événement. Et le président du MR reproche à la présidente de DéFi de ne pas avoir dénoncé suffisamment clairement ces événements.

« On n’a jamais à comprendre la violence. Soit Sophie Rohonyi revient sur ses propos, soit on lui demande son retrait du Conseil des Femmes francophones de Belgique », a affirmé le président du MR, Georges-Louis Bouchez, lundi, dans l’émission Matin Première (RTBF).

.@GLBouchez : « On n'a jamais à comprendre la violence. Soit Sophie Rohonyi revient sur ses propos, soit on lui demande son retrait du Conseil Supérieur des Femmes. On doit défendre toutes les femmes, sans exception. Exclure des gens pour leur appartenance politique, ça en dit… — MR (@MR_officiel) March 10, 2025

Une déclaration qui fait suite aux incidents qui ont émaillé la manifestation pour le droit des femmes, samedi, à Bruxelles. Une délégation du MR y a notamment été huée, bousculée et arrosée d’eau, ce qui a contraint les membres du parti libéral francophone à quitter l’événement. « On doit défendre toutes les femmes, sans exception. Exclure des gens pour leur appartenance politique, ça en dit beaucoup sur l’état de la gauche et de la démocratie », a répété lundi le président du MR.

Selon ce dernier, Sophie Rohonyi, la présidente de DéFI et du Conseil des Femmes francophones de Belgique n’a pas dénoncé suffisamment clairement ces événements. « Elle dit: il ne faut pas de violence mais la présence du MR était une provocation. C’est le fameux ‘oui mais’. La suite que nous allons donner à ça, c’est que soit elle revient sur ses propos, soit nous demandons son retrait de la présidence du Conseil des Femmes francophones », a insisté M. Bouchez.

En demandant ma démission du @CFFB_asbl, GLB démontre sa méconnaissance du monde féministe, qu'il se cantonne à voir comme une bête à museler pcq ne pensant pas comme lui. J'ai déjà démissionné en nov mais assume mon mandat jusqu'au remplacement de ma successeure le mois prochain — Sophie Rohonyi (@SophieRohonyi) March 10, 2025

Le président des libéraux est par ailleurs revenu sur l’augmentation du budget de la Défense qu’il appelle de ses vœux. « On ne pourra pas avoir de défense structurelle si on ne fait que des one shot. Il faut un effort de 4,5 milliards pour arriver aux 2% du PIB. Pour ce faire, il y a des opérations qui peuvent être faites rapidement », a-t-il expliqué en évoquant notamment « la vente des bijoux de famille » de l’État.

Ensuite, « il va falloir rediriger les budgets. On est dans un monde en mutation: il y a des budgets qu’on va devoir rediriger pour assurer notre sécurité. L’État va devoir désinvestir un petit peu des effets d’aubaine. Est-ce qu’on doit continuer à financer des allocations familiales quand on a plus de quatre enfants? Est-ce que l’État doit assumer systématiquement nos choix personnels? Ce sont de vraies questions », a conclu Georges-Louis Bouchez.