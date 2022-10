Le « Marathon de la propreté » dans plus de cent communes wallonnes

La deuxième édition du Marathon de la propreté se déroule du 17 au 21 octobre 2022 dans plus de 100 communes en Wallonie. Le but est d’intensifier les contrôles et matière d’abandon de déchets sur la voie publique.

Le Service Public de Wallonie et de Be WaPP organisent cette opération en collaboration avec les communes et la Police. Elle s’inscrit dans le cadre du déploiement de la stratégie de politique répressive environnementale du gouvernement wallon. Parallèlement aux contrôles intensifiés, des actions locales sensibiliseront les citoyens et éduqueront les plus jeunes au respect de la propreté. L’opération souhaite contrôler et poursuivre les citoyens qui ne respectent pas les règles de propreté dans l’espace public et montrer que l’impunité n’est plus de mise.

« Le Marathon de la propreté est un premier résultat de cette coordination entre tous les acteurs de la propreté« , déclare Céline Tellier, ministre wallonne de l’Environnement. « Doter la Wallonie de cette stratégie, renforcer les outils, la formation et les moyens humains de l’administration, lutter contre l’impunité sont des actes concrets qui nous permettent d’agir pour un environnement préservé. »

Les agents chargés de ce marathon ont suivi une formation spécifique leur permettant d’effectuer les différentes actions prévues, à savoir les contrôles intensifs avec la police, la surveillance accrue des points noirs, la fouille systématique de dépôts de déchets pour retrouver leurs auteurs et aussi, des opérations « dépôts clandestins » pour prévenir les citoyens des actions et enquêtes émises face à cette problématique.

Enfin, la sensibilisation de chacun se fera à travers une campagne de communication de Be WaPP, la fourniture de matériel et la création d’un jeu visant l’éducation des plus jeunes. Au total, 104 services communaux participeront à l’opération cette année contre 29 l’an dernier. Le Marathon de la propreté avait alors permis de constater 422 infractions environnementales et de rédiger 76 procès-verbaux.