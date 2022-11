Le gouvernement veut une interdiction partielle de la publicité sur l’alcool

Le gouvernement fédéral souhaite instaurer une interdiction partielle de la publicité sur l’alcool. Elle s’appliquerait aux moments de réclame diffusée durant les programmes destinés aux enfants et aux jeunes.

L’exécutif pose de la sorte un jalon en vue d’un plan alcool plus large qui vise à éviter la surconsommation. Il cible plus directement la jeunesse qu’il veut davantage protéger. A côté de cette mesure, la vente de bières renforcées et de vin serait également interdite aux moins de 18 ans.

Seraient visées par exemple les bières de type Desperado arômatisées avec de l’alcool fort. Un trajet de soins pour les jeunes souffrant d’un problème d’alcool est en cours d’élaboration. Le gouvernement a arrêté sa position dans ce dossier. Le plan sera discuté avec les entités fédérées au cours d’une conférence interministérielle. Celle-ci se tiendra en principe le mois prochain.