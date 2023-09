Le fédéral crée une task force chargée de trouver au moins 2.000 places d’accueil

Please write your introduction text here

Ces places temporaires s’ajouteraient aux initiatives déjà prévues dans le Plan hiver de la secrétaire d’État Nicole de Moor.

La task force sera composée des cabinets ministériels responsables des départements concernés : Premier ministre, Asile, Fonction publique, Défense, Santé, Justice, Régie, Mobilité et Intérieur, ainsi que des administrations suivantes : Fedasil, BOSA, Défense, SPF Santé, Regie, SNCB/Infrabel et centre de crise, détaille le cabinet.

La piste est aussi lancée pour dupliquer en Wallonie, via la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’initiative prise en Flandre de recourir aux centres de jeunesse et vacances.