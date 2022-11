Le député Loones demande à M. De Croo accès à sa communication avec De Bleeker

Le député d’opposition Sander Loones a demandé dimanche par lettre au Premier ministre Alexander De Croo d’avoir accès à sa communication avec l’ex-secrétaire d’État au Budget, Eva De Bleeker, au sujet de la diffusion de la première version du budget 2023.

M. Lonnes (N-VA) a formulé cette requête après qu’un ancien collaborateur de Mme De Bleeker eut affirmé que le cabinet de M. De Croo (Open Vld) aurait « explicitement » approuvé le projet de budget contesté que la secrétaire d’Etat avait soumis à la Chambre.

Mme De Bleeker (Open Vld) a démissionné le 18 novembre, emportée par des problèmes de chiffres constatés dans le projet de budget 2023. M. De Croo avait affirmé regretter une « erreur matérielle » du cabinet de la secrétaire d’Etat, due à la prise en compte pour 2023 d’une baisse pérennisée de TVA sur l’énergie, sans l’adaptation d’accises censée rendre la mesure neutre budgétairement.

Dans un message posté sur le réseau professionnel LinkedIn, un ex-collaborateur a affirmé samedi que le cabinet du Premier ministre avait donné « explicitement son accord via WhatsApp pour la version (du budget) dans sa version 1,3 milliard (d’euros) de réduction des charges » – celle que Mme De Bleeker avait déposé à la Chambre. « Cela signifie que le Premier ministre lui-même a approuvé la première version qui a été soumise au parlement », précisait cet ancien collaborateur.

Le cabinet de De Croo s’est refusé dimanche à tout commentaire. Mais le député Loones a demandé à avoir accès à la communication entre les cabinets De Croo et De Bleeker. Cela « doit montrer si oui ou non et quand vous ou votre cabinet avez accepté la distribution de la première version du budget 2023« , écrit l’élu nationaliste dans une lettre adressée au Premier ministre et qu’il a également publiée en ligne en invoquant le principe de transparence.

Le projet de budget 2023 sera discuté en détail à la Chambre la semaine prochaine.