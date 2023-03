La proportion de conducteurs ne respectant pas la limitation de 90 km/h a doublé en 10 ans

L’institut Vias pour la sécurité routière s’est inquiété, ce jeudi, de sa dernière mesure de comportement en matière de vitesse. En somme un conducteur sur deux est en excès de vitesse en zone 90km/h. Globalement, le wallon est le belge le plus souvent en excès de vitesse.

Le respect des limites de vitesse en agglomération au sud du pays ne semble pas très répandu, la plus forte proportion de conducteurs en excès dans les zones limitées à 30 km/h et 50 km/h ayant été relevée en Wallonie, apprend-on jeudi de la dernière mesure de comportement en matière de vitesse menée par l’institut Vias.

Fin 2021, Vias a mesuré la vitesse de 3,8 millions de voitures dans 215 endroits de Belgique, « dans des conditions de vitesse libre », soit avec le moins de facteurs externes pouvant influencer la célérité (ralentisseurs, radars, embouteillages, etc.). Il en ressort que 84% des conducteurs en Wallonie étaient en excès de vitesse sur les routes limitées à 30 km/h, 68% sur celles limitée à 50 km/h. En 2015, quatre conducteurs sur 10 seulement roulaient trop vite sur les routes wallonnes limitées à 50 km/h. En Flandre, 42% seulement des automobilistes dépassaient la limitation de 50 km/h et 29% à Bruxelles.

Lire aussi | Amende pour excès de vitesse: les pièges à éviter

Au niveau national, 51% des conducteurs roulaient trop vite sur les routes limitées à 50 km/h, ce qui est bien plus qu’en 2015 (36%). L’institut pointe qu’une partie des routes autrefois limitées à 50 km/h sont depuis devenues des zones 30. « Du fait de leur conception, les routes encore limitées à 50 km/h se prêtent relativement mieux à une conduite plus rapide qu’en 2015. » La Wallonie affiche les vitesses moyennes les plus élevées du pays en agglomération, avec 42 km/h en moyenne dans les zones 30, 56 km/h sur les routes limitées à 50 km/h. En Flandre, les conducteurs roulaient à 38 km/h en moyenne en zone 30, donc également en excès, et à 49 km/h sur les routes limitées à 50 km/h. À Bruxelles, la vitesse moyenne était de 33 km/h en zone 30 et de 44 km/h en zone 50 km/h.

En dehors des villes

La proportion de conducteurs ne respectant pas la limitation de 90 km/h a, quant à elle, doublé en dix ans, passant de 26% en 2012 à 54%, pourcentage le plus élevé depuis le début des mesures.

L’institut Vias qualifie cette tendance de « préoccupante » alors que plus de la moitié des conducteurs mesurés enfreignent la limitation de 90 km/h. Un pour cent des automobilistes mesurés ont même dépassé la limitation d’au moins 47 km/h, relève Vias, qui souligne qu’en cas de contrôle, ces personnes auraient été automatiquement renvoyées devant le tribunal.

Lire aussi| Voici à partir de quelle vitesse les radars flasheront sur les autoroutes belges

Comment expliquer cette forte hausse en 10 ans ? Selon Vias, l’explication est à trouver dans le changement de composition des routes limitées à 90 km/h, alors qu’en Flandre, la vitesse maximale par défaut hors agglomération est passée en 2017 de 90 à 70 km/h. « Les routes soumises à cette limitation sont (donc) moins nombreuses. Le paysage routier sur les voies actuellement limitées à 90 km/h se prête davantage à une conduite plus rapide. Ce sont souvent des routes assez larges composées de 2×2 bandes. » De manière générale, la vitesse moyenne mesurée sur les routes belges se situe aux alentours des limitations en vigueur sauf pour les zones 30 en Wallonie (vitesse moyenne de 42 km/h) et en Flandre (38 km/h) ainsi que les routes limitées à 50 km/h au sud du pays (vitesse moyenne de 56 km/h). Sur l’autoroute par contre, les Belges respectent assez bien la limitation de 120 km/h, quelle que soit la Région. Du point de vue du pourcentage de conducteurs en infraction sur les autoroutes, un total de 44% des automobilistes roulaient trop vite.