La princesse Delphine se plaint d’inégalité auprès d’Alexander De Croo, dans un courrier dévoilé à son insu

Dans une lettre adressée au Premier ministre Alexander De Croo, écrite en son nom par son avocat, la princesse Delphine indique ne pas être satisfaite de la façon dont elle est traitée par le gouvernement. Cette lettre a été dévoilée à l’insu de la princesse.

Le courrier de la princesse Delphine adressé au Premier ministre Alexander De Croo, dans lequel celle-ci se dit insatisfaite de la façon dont elle est traitée actuellement par le gouvernement, aurait dû rester « confidentiel », son but n’ayant jamais été de « provoquer une quelconque polémique », a déclaré la princesse Delphine, par voie de son avocat.

Dans cette lettre, écrite en son nom par son avocat, Marc Uyttendaele, la Princesse Delphine (portant le patronyme de Saxe-Cobourg depuis qu’elle a officiellement été déclarée comme étant la fille du roi Albert II en 2020) demande de bénéficier des mêmes droits que son demi-frère Laurent et sa demi-soeur Astrid.

Une mise au point se doit néanmoins d’être faite, explique son avocat. « La princesse Delphine a constaté qu’un courrier confidentiel adressé par son conseil au premier ministre a été communiqué à son insu à la presse. Elle le regrette, son but n’ayant jamais été de provoquer une quelconque polémique« , a souligné Marc Uyttendaele. « Toutefois, dans un esprit de bienveillance et avec une volonté de discrétion, elle a estimé nécessaire de clarifier une situation embarrassante qui se caractérise par le fait qu’elle est traitée différemment par rapport à sa sœur Astrid et son frère Laurent », a-t-il ajouté.

Il aurait été indiqué à Delphine de Saxe-Cobourg que cette différence de traitement « se justifiait par le fait qu’elle ne reçoit pas – ce qu’elle n’a jamais sollicité – une dotation à charge du trésor public. Il lui paraît, en revanche, que rien ne justifie qu’elle ne soit pas considérée pleinement comme un membre de la famille royale », a conclu l’avocat. La lettre ferait suite à la Fête du Roi, qui a lieu chaque année le 15 novembre. Le prince Laurent et la princesse Astrid y étaient présents, mais la princesse Delphine n’a pas reçu d’invitation.

Le Premier ministre De Croo a pour sa part affirmé « avoir reçu la lettre et être en train de préparer une réponse« , selon des informations rapportées par Het Laatste Nieuws.