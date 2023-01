La justice enquête sur les dépenses du parlement wallon

Une juge d’instruction a été désignée pour examiner les dépassements de budget et marché public douteux, écrit Le Soir dans son édition de mardi.

En désignant une magistrate instructrice pour enquêter sur l’attribution par le parlement wallon et son greffier d’un vaste chantier informatique à une société bruxelloise, mais aussi sur l’inflation des coûts de construction de la Maison des parlementaires et d’un tunnel permettant aux élus de rejoindre leur lieu de travail sans devoir affronter les averses, la justice namuroise passe à la vitesse supérieure. Et se réserve ainsi la possibilité de mener des perquisitions dans les bureaux de l’assemblée wallonne.

Outre ces dossiers confiés à la juge Burton, le parquet enquête lui aussi sur de possibles irrégularités, notamment d’éventuels abus de biens sociaux, a également appris Le Soir. Ces enquêtes ont été confiées à la section Ecofin de la police judiciaire fédérale de Namur, appuyée par l’Office central pour la répression de la corruption (OCRC).

Contacté lundi soir, le procureur du Roi de Namur n’a pas souhaité faire le moindre commentaire.