La Haute Meuse et la Durme restent en phase d’alerte de crue

La Haute Meuse (amont et aval) dans le sud du pays et la Durme, en Flandre, restaient en phase d’alerte de crue samedi matin, ressort-il des dernières données fournies par la carte hydrométrique du Service public wallon et par Waterinfo.be.

La Haute-Meuse devrait passer sous le seuil d’alerte dans la nuit de samedi à dimanche. En Wallonie, neuf cours d’eau restaient en outre en phase de pré-alerte de crue: la Basse Meuse, la Meuse Moyenne, la Haute Lesse, la Haute Sambre, la Chiers, la Vierre, la Moyenne Semois, la Basse Semois et la Sûre.

Les niveaux sont orientés à la baisse sur ces bassins, précise l’administration, qui prévoit un retour à la normale pour ces rivières dans le courant du week-end. En Flandre, le niveau de la Durme restait élevé samedi matin, avec une situation toujours critique à Lokeren. Les niveaux de la rivière Démer et de la Grande-Nèthe continuaient quant à eux à monter lentement, mais seuls les seuils de pré-alerte ont été dépassés. Le pic de crue y est attendu pour ces prochains jours. Bien que la décrue soit amorcée sur la plupart des cours d’eau en Belgique, la vigilance reste de mise, de faibles précipitations étant encore attendues au cours du week-end.