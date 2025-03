La Commission européenne enquête sur l’achat de laptops par des écoles flamandes

Plusieurs écoles flamandes sont soupçonnées de ne pas avoir respecté la loi sur les marchés publics.

La Commission européenne a lancé une enquête en janvier sur Digisprong, le programme flamand d’achat d’ordinateurs portables et de tablettes pour les écoles. Elle soupçonne plusieurs établissements de ne pas avoir appliqué correctement la loi sur les marchés publics et a dès lors placé la Flandre sous une surveillance accrue. C’est ce qui ressort jeudi de documents que le journal De Tijd a pu consulter et qui ont été confirmés par le cabinet de la ministre flamande de l’Enseignement, Zuhal Demir (N-VA).

Concrètement, il s’agirait de plusieurs écoles, principalement du réseau catholique, qui ont effectué des achats en dehors du contrat-cadre de l’Enseignement catholique de Flandre avec Signpost. Ce groupe TIC, basé à Courtrai, a remporté un contrat pour la fourniture de 450.000 ordinateurs portables en 2023, d’une valeur totale de 220 millions d’euros. En raison de cette surveillance accrue, la Flandre a dû demander à toutes les écoles de présenter leurs factures d’achat pour prouver qu’elles avaient bien respecté les règles. Le nombre d’écoles concernées n’est pas connu.