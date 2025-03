La Belgique pourrait dès lors se permettre d’augmenter ses dépenses publiques nettes de 3,6% cette année.

La Commission européenne fermera les yeux sur le non-respect par la Belgique de la norme de dépenses prévue pour 2025, rapporte vendredi soir le site de L’Echo. En appliquant la norme de dépenses imposée par l’exécutif européen vu le déficit excessif de la Belgique, le Royaume aurait normalement dû assainir son budget à hauteur de trois milliards cette année. Vu la longue formation du gouvernement fédéral, l’Arizona ne prévoit toutefois de réaliser que la moitié de cet effort.

A l’occasion de contacts informels avec le gouvernement, l’exécutif européen a toutefois laissé entendre qu’il ferait preuve de souplesse, à condition toutefois que la différence soit compensée plus tard, indique L’Echo. La Belgique pourrait dès lors se permettre d’augmenter ses dépenses publiques nettes de 3,6% cette année, de 2,5% en 2026 et 2027 et de 2,1% en 2028 et 2029. Ce qui signifie que pendant les quatre années à venir, il faudra restreindre les dépenses que de 0,1% par an par rapport à ce qui était initialement prévu.

De Wever espère un délai de sept ans pour rentrer dans les clous de la gouvernance budgétaire européenne

Le conseil des ministres a d’ailleurs approuvé vendredi le plan de réforme qui doit être envoyé à la Commission européenne avant le 18 mars. C’est sur base de ce plan, qui détaille le tableau budgétaire pluriannuel et les réformes prévues par les gouvernements fédéral et régionaux, que la Commission européenne décidera si la Belgique dispose de quatre ou sept ans pour rentrer dans les clous de la gouvernance budgétaire européenne. Sur base de ses contacts avec le Berlaymont, le gouvernement De Wever espère à présent obtenir sept années comme délai.