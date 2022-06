La Belgique brûle sous une vague de chaleur précoce

Gouttes de sueur perlant sur le front, éventail en main et chasse à l’ombre, tel est le programme qui s’annonce pour l’ensemble de la population belge samedi après-midi, qui fait face à une vague de chaleur précoce en cette fin de printemps. L’Institut royal météorologique (IRM) prévoit des maxima compris entre 32 et 34°C dans le centre et sur l’est.

Seul le littoral échappera à ce coup de chaud, avec 22°C prévus en début d’après-midi et même une baisse des températures vers 18 ou 19°C. La soirée s’annonce chaude en Lorraine belge, avec 23 ou 24°C prévus. Le reste de la Belgique, qui profitera d’un ciel peu nuageux, pourra souffler sous 12 à 14°C. En seconde partie de nuit, la nébulosité augmentera et vers l’aube, une averse pourrait tomber sur la Côte. La journée de dimanche sera contrastée selon les régions. L’ouest devra ainsi composer avec de nombreux nuages et quelques averses pourront tomber, avec localement des orages qui sonneront comme un coup de pétard.

Le reste du pays profitera de larges éclaircies sous un temps sec même si le risque d’une averse, éventuellement orageuse, se développera au cours de la journée. L’extrême sud du pays continuera de suffoquer sous 33°C tandis que la mer refroidira sous 16°C. Dans le centre, les maxima reviendront vers des températures plus agréables, avec 20 ou 21°C. La nébulosité restera variable à abondante lundi. Le mercure ne dépassera pas 17°C en bord de mer, 19 à 20°C sur les hauteurs de l’Ardenne, et sera compris entre 22 et 24°C ailleurs.