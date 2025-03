La Belgique a connu un hiver particulièrement sombre et humide

L’hiver n’est pas encor terminé, mais l’IRM annonce déjà qu’il a été particulièrement sombre et humide en Belgique.

La Belgique a connu un hiver sombre et particulièrement humide, selon le bilan climatique saisonnier publié samedi par l’Institut royal météorologique (IRM).

La quantité totale de précipitations relevées à Uccle cet hiver s’élève ainsi à 278,3 mm, contre une normale saisonnière de 228,6 mm. C’est surtout le mois de janvier qui fut très humide, égalant le record absolu de 2004. Cet hiver 2025 particulièrement humide est la huitième saison consécutive avec plus de précipitations que les normales saisonnières.

Outre ce constat, l’hiver fut aussi beaucoup plus sombre que la moyenne. Le soleil n’a en effet été vu au-dessus de la station météorologique d’Uccle (Bruxelles) que 143 heures et 45 minutes cet hiver, contre une normale d’un peu plus de 180 heures.

La température moyenne pour la saison écoulée (4,2°C) a en revanche été proche des normales (4,1°C). La température la plus basse de cet hiver a été enregistrée le 14 janvier: -15,3°C à Elsenborn (Bütgenbach). La température la plus élevée de 19,8°C a été observée le 21 février à Kapelle-op-den-Bos, dans le Brabant flamand.