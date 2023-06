« Vous êtes un assassin », répète Mayence à plusieurs reprises à l’égard d’Abdeslam

Le conseil de la partie civile s’est montré particulièrement virulent à l’égard de Salah Abdeslam lors du procès des attentats de Bruxelles.

Maitre Jean-Philippe Mayence, conseil de la partie civile, n’a pas eu que des mots tendres pour Salah Abdeslam lors du procès des attentats de Bruxelles. « Vous étiez un assassin, vous êtes un assassin et vous serez encore plus un assassin en sortant d’ici« , a envoyé l’avocat en direction du terroriste Salah Abdeslam devant la cour d’assises de Bruxelles.

Le ténor du barreau de Charleroi n’y est pas allé avec le dos de la cuillère pour qualifier les principaux accusés: des tueurs dont « la volonté de destruction dépasse l’intention de tuer et va jusqu’à punir le peuple belge, faire couler le plus de sang possible… ». L’avocat s’en est particulièrement pris à Salah Abdeslam, qu’il a traité d’assassin à plusieurs reprises, tentant de tourner en ridicule sa ligne de défense.

« Vous n’êtes rien pour eux, vous ne représentez rien« , a plaidé Me Mayence à l’attention des jurés. « Eux, ils se font des petits signes dans le box, ils rigolent… Mais, de temps en temps, ils s’insurgent », a-t-il dit, narquois, faisant allusion aux plaintes des accusés, au début du procès, au sujet de leurs conditions de transfert de la prison au Justitia. « Mais vous leur direz le prix à payer quand on a voué allégeance au terrorisme », a-t-il poursuivi. « N’oubliez surtout pas le caractère exceptionnel de ce procès, n’oubliez pas que leur volonté de destruction dépasse l’intention de tuer et va jusqu’à punir le peuple belge, faire couler le plus de sang possible… Appliquez les règles qu’eux ne respectent pas », a-t-il avancé, affirmant que « tous ont participé aux attentats à Paris, et ça ne les a pas empêchés de remettre le couvert ».

Salah Abdeslam, « leader médiatique des affaires de terrorisme » selon Mayence

Le pénaliste, en roue libre, s’est particulièrement emporté contre Salah Abdeslam, qu’il a qualifié de « leader médiatique des affaires de terrorisme ». « Vous étiez un assassin, vous êtes un assassin et vous serez encore plus un assassin en sortant d’ici », lui a-t-il dit sans ménagement. « Quelle attitude déplaisante! Il est ici comme s’il était sur sa terrasse. Il rentre et sort du box, il rit, il discute… », a-t-il décrit pour mettre à mal l’image d’individu responsable que cet accusé tente de donner. Pour Me Mayence, Salah Abdeslam savait qu’il participait à un nouvel acte terroriste lorsqu’il est revenu à Bruxelles, après avoir fait partie des commandos armés des attentats à Paris. Il est allé de planque en planque, ce qui prouve qu’il avait la volonté de réintégrer une « cellule opérationnelle ».