Vol de bâches publicitaires: la cour d’appel renvoie la question à la cour constitutionnelle

Peut-on ne pas être condamné pour le vol et le détournement de bâches publicitaires au nom de la liberté d’expression ? Avant de se prononcer sur le fond, la cour d’appel de Liège interroge la cour constitutionnelle.

Les trois hommes poursuivis devant la cour d’appel de Liège pour le vol d’affiches publicitaires vantant les mérites de SUV électriques peu à leur goût devront encore patienter pour connaître leur sort. En première instance, Niels (51 ans), Xavier (49 ans) et Philippe (44), tous trois militants engagés, avaient bénéficié de la clémence du tribunal: tout en les reconnaissant coupables de vol, le juge avait alors considéré que l’action de détourner des bâches publicitaires pour en dénoncer le message relevait de la liberté d’expression, ce qui, à ses yeux, représentait une cause d’excuse absolutoire. Autrement dit, si le vol de bâches avait bien été établi en première instance, les trois hommes n’avaient pas été condamnés à ce stade.

Le parquet général, mécontent de cette décision, avait alors saisi la cour d’appel. Celle-ci vient de faire connaître sa position: sur le fond, elle ne suit pas l’avis du tribunal de première instance. A ses yeux, une cause d’excuse absolutoire liée à la liberté d’expression dans le cadre de la lutte contre le changement climatique n’est éventuellement acceptable que si elle figure dans le code pénal. Ce qui n’est pas le cas actuellement. La cour d’appel a donc décidé de saisir la cour constitutionnelle pour lui demander de clarifier la notion de cause d’excuse absolutoire accordée au nom de la liberté d’expression. Ensuite seulement, la première se prononcera sur le fond du dossier.

La justification d’un tel acte par la lutte menée contre les acteurs du changement climatique – dans ce cas, les constructeurs de SUV – et l’expression qui en découle ne figurent en effet pas dans la Constitution. Ce qui fait dire aux juges de la cour d’appel que cet argument ne peut être considéré comme juridiquement valable. La cour constitutionnelle devra s’assurer que les cas d’excuses prévus par le code pénal belge ne contreviennent pas aux objectifs prioritaires de la cour européenne de justice en matière de lutte pour le climat.

Il faudra donc patienter pour savoir si la cour constitutionnelle accepte ou non de reconnaître ce type d’action directe, illégale et non violente, comme justifiant une excuse absolutoire. Si tel était le cas, il s’agirait de toute évidence d’une jurisprudence qui éclairerait différemment les actions entreprises par des militants écologistes.

Pour rappel, les trois hommes qui comparaissent devant la cour d’appel avaient été surpris par une patrouille de policiers, dans la nuit du 9 août 2022, alors qu’ils étaient occupés à découper une bâche publicitaire consacrée à un modèle de voiture hybride. Ils comptaient en modifier le message avant de la réafficher, dans le cadre d’une campagne plus large menée en même temps dans plusieurs grandes villes.