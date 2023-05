« Un jour à ne jamais oublier », « fantastique nouvelle »: les réactions à la libération d’Olivier Vandecasteele

La libération de l’humanitaire belge Olivier Vandecasteele, annoncée ce jeudi, a suscité une pluie de réactions sur les réseaux sociaux.

Les réactions politiques pleuvent, vendredi, après la libération annoncée d’Olivier Vandecasteele, le travailleur humanitaire détenu en Iran depuis février 2022.

« Après 455 jours de détention arbitraire, Olivier Vandecasteele est enfin libre et arrivera ce soir en Belgique après 15 mois de diplomatie intense et discrète. Sa libération est un immense soulagement pour nous, mais surtout pour sa famille et ses amis, qui ont fait preuve d’un immense courage », a ainsi tweeté la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib (MR).

« Quel soulagement pour Olivier et sa famille. Merci à tous les services impliqués et aux militaires qui ont contribué à son retour en Belgique. Bon retour auprès des tiens. Nous t’attendons avec impatience« , a pour sa part réagi, sur le même réseau social, la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS).

« Un jour à ne jamais oublier. Merci aux efforts constants de nos services diplomatiques et de renseignement. Ce soir, Olivier sera de retour dans sa famille en homme libre », a ajouté le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD).

« Nous avons fait ce qui était juste. Beaucoup de courage à Olivier Vandecasteele, ses amis et sa famille. Et merci à tous ceux qui ont collaboré à cette libération dans le plus grand professionnalisme », a de son côté écrit, toujours sur Twitter, la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V).

Le ministre de la Mobilité, l’Ecolo Georges Gilkinet a pour sa part estimé que « c’était un devoir et, avec le gouvernement fédéral, nous avons pris nos responsabilités pour faire libérer un innocent. Et c’est un soulagement aussi », tandis que la ministre des Pensions, Karine Lalieux (PS) évoquait « une nouvelle fantastique ».

Du côté des Régions, le ministre-président wallon Elio Di Rupo (PS) évoque quant à lui part le « soulagement pour Olivier et sa famille, après 455 jours de cauchemar … Au nom du gouvernement wallon, je salue sa force de caractère, son courage et celle de la famille. Nous lui souhaitons un bon retour auprès des siens. »