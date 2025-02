Trafic de cannabis entre la Belgique et l’Espagne: 15 suspects arrêtés

Une enquête débutée en juillet 2023 a permis l’arrestation de 15 suspects pour un trafic d’envergure de cannabis entre la Belgique et l’Espagne. Le fils de l’ancienne eurodéputée Marie Arena se trouverait parmi les suspects.

Une quinzaine de suspects ont été interpellés dans le cadre d’une enquête sur un trafic de cannabis d’envergure entre l’Espagne et la Belgique, a indiqué lundi le parquet de Bruxelles.

La police judiciaire fédérale de Bruxelles a perquisitionné lundi plusieurs adresses dans l’arrondissement judiciaire de la capitale, ainsi que dans les arrondissements du Brabant wallon, de Liège et de Namur, dans le cadre d’une enquête sur ce trafic de cannabis d’envergure. Parmi les suspects interpellés, « on dénombre des personnes déjà condamnées pour des infractions liées aux stupéfiants », a précisé le parquet de Bruxelles. Les suspects ont été mis à disposition d’un juge d’instruction bruxellois, qui doit les interroger lundi et mardi.

L’enquête avait débuté en juillet 2023, à partir d’indices liés à un trafic de stupéfiants découverts dans le cadre d’une autre enquête, menée pour sa part par l’Office central pour la répression de la corruption (OCRC).

Le fils de Marie Arena parmi les suspects?

Selon la RTBF, Ugo Lemaire, fils de l’ancienne eurodéputée socialiste Marie Arena, serait l’un des suspects interpellés. Ce dernier a cofondé BRC&Co, entreprise spécialisée dans la vente de CBD, du cannabis exempt de THC et de ses effets stupéfiants.

À ce stade, le parquet de Bruxelles n’a toutefois pas confirmé l’implication d’Ugo Lemaire. « Dans l’intérêt de l’enquête, le parquet ne livrera pas d’autres informations » pour le moment, a conclu le parquet de Bruxelles.