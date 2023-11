Trois personnes en lien avec l’attentat terroriste du 16 octobre à Bruxelles ont été arrêtées

Trois personnes ont été placées sous mandat d’arrêt, dans le cadre du dossier du parquet fédéral concernant l’attentat terroriste commis le 16 octobre à Bruxelles, au cours duquel deux supporters de football suédois ont été assassinés, a indiqué le parquet fédéral, confirmant une information de la VRT.

À la suite de perquisitions menées mardi matin, « trois personnes ont été privées de liberté pour audition et ont ensuite été placées sous mandat d’arrêt », a indiqué le parquet.

Parmi les perquisitions, trois se sont déroulées à Ninove, une Saint-Josse-ten-Noode et une à Ixelles. « Présentées au juge d’instruction, deux des trois personnes arrêtés ont été inculpées d’assassinat et de tentative d’assassinat dans un contexte terroriste et participation aux activités d’un groupe terroriste », a précisé le parquet fédéral.

Le troisième individu a été inculpé pour « infractions à la législation sur les armes ».