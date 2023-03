Sept personnes ont été écrouées ce mercredi dans deux enquêtes ciblant de « possibles attentats terroristes », a annoncé le parquet fédéral. La plupart sont âgés d’une vingtaine d’années.

Lundi soir, lors d’un coup de filet dans la mouvance jihadiste visant de jeunes radicalisés, huit suspects avaient été interpellés. Sur les huit, sept ont été inculpés de « participation aux activités d’un groupe terroriste » ce mercredi, cinq d’entre eux l’ont été également pour « préparation d’une infraction terroriste », suite aux enquêtes ouvertes sur de potentiels attentats terroristes en Belgique a précisé le parquet dans un communiqué. La plupart sont âgés d’une vingtaine d’années. Les cibles potentielles de ces projets terroristes n’ont pas été déterminées à ce stade.

Les huit personnes interpellées l’ont été dans deux enquêtes : trois dans le cadre d’une enquête menée par un juge d’instruction bruxellois et cinq dans une enquête similaire menée par un juge d’instruction d’Anvers. Les deux dossiers, dans lesquels il était question d’un projet d’attentat, comportent « des liens entre eux », selon le parquet.

L’enquête bruxelloise

Les trois personnes interpellées dans le cadre d’une enquête menée par un juge d’instruction bruxellois ont été placées sous mandat d’arrêt. Il s’agit de « Adam D., né en 2004, de nationalité belge, de Karim H. (né en 2000, Belge), et de Sergey R. (2003, Bulgare) ». Sergey R. et Karim H. sont inculpés du seul chef de « participation aux activités d’un groupe terroriste ». Adam D. se voit également reprocher la « préparation d’une infraction terroriste » et la « diffusion d’un message dans l’intention d’inciter à commettre une infraction terroriste ».

Dans l’enquête bruxelloise les trois suspects avaient été arrêtés à Molenbeek, Schaerbeek et à Zaventem. Ils comparaîtront tous les trois le 3 avril devant la chambre du conseil de Bruxelles.

L’enquête anversoise

Du côté de l’enquête anversoise, quatre des cinq personnes interpellées ont été placées sous mandat d’arrêt. Il s’agit de « Elias E.A., né en 2003, de nationalité belge, Sebastian B. (né 2003, de nationalité belge également), Harun C. (né en 1987, Turc) et Vanessa B. (née en 1999, Belge) », a détaillé le parquet dans un communiqué. Le cinquième individu a été libéré sous conditions, avait déjà communiqué le parquet fédéral.

Le quatuor a été inculpé de participation aux activités d’un groupe terroriste, de préparation d’une infraction terroriste, de diffusion d’un message dans l’intention d’inciter à commettre une infraction terroriste et de tentative d’assassinat dans un contexte terroriste. Tous quatre comparaîtront le 3 avril devant la chambre du conseil d’Anvers.