Procès des attentats de Bruxelles : un verdict mais des questions restées sans réponse (analyse)

La lecture de l’arrêt dans le procès des attentats de Bruxelles devrait débuter vers 16h30, ce mardi. Retour sur les moments forts de ce procès hors-normes, sur les attentes des parties civiles et sur les zones d’ombres que des centaines d’heures d’audience n’auront toujours pas permis de dissiper.

Plus de huit mois après son ouverture, le procès des attentats du 22 mars 2016 entre dans sa dernière ligne droite. Lundi, le jury est parvenu à un verdict sur la culpabilité des dix accusés. En délibération depuis le 6 juillet, les douze jurés étaient cloîtrés dans un hôtel bruxellois en compagnie de quinze suppléants, des trois magistrats effectifs de la cour, eux-mêmes accompagnés de leurs suppléants. Privés de tout contact avec l’extérieur (même avec leurs proches) et n’ayant accès à aucun média, ils ont été amenés à répondre à 287 questions concernant l’implication des accusés dans les attaques de Zaventem et de Maelbeek qui ont coûté la vie à 32 personnes et en ont blessé 340 autres.

Le prononcé de l’arrêt est attendu pour ce mardi, la lecture a débuté vers 16h30. Salah Abdeslam, Mohamed Abrini, Oussama Atar (présumé mort), Osama Krayem, Sofien Ayari, Ali El Haddad Asufi, Bilal El Makhoukhi, Hervé Bayingana Muhirwa et Smail Farisi sauront alors s’ils sont considérés comme coauteurs d’assassinats, de tentatives d’assassinat sur 695 personnes et de participation aux activités d’un groupe terroriste. Contrairement aux autres accusés, Ibrahim Farisi ne doit répondre que du dernier chef d’accusation. Il faudra ensuite attendre la fin des vacances judiciaires pour connaître la peine qui infligée à chaque accusé reconnu coupable. A partir du 4 septembre, les débats reprendront. S’en suivra une semaine de délibération avant une ultime audience dédiée à la lecture des peines.

C’est ainsi que la justice belge mettra un point final au procès le plus long de son histoire. Celui aussi qui aura suscité le plus d’attentes et d’émotions. L’exposé du travail titanesque des enquêteurs, l’audition des juges d’instruction, des victimes, des témoins et des accusés – tout ce qui a fait de ce procès un « méga-procès » – devaient permettre de faire la lumière sur le fonctionnement de la cellule terroriste et sur son organisation. L’enjeu était aussi de comprendre pourquoi ces jeunes, dont la plupart ont grandi dans les quartiers bruxellois, se retrouvent aujourd’hui accusés de telles horreurs. Les parties civiles, et plus largement la population belge qui a souffert de ces attaques, ont-elles obtenu les réponses à leurs questions ?

La saga des fouilles

Rappelons tout d’abord que le procès a débuté avec sept semaines de retard en raison de la non-conformité des boxes des accusés. Des boxes qu’il a fallu entièrement démonter pour recréer un espace unique, pour un montant de 500.000 euros.

Contre toute attente, c’est ensuite sur les modalités de détention et de transfèrement des accusés, de la prison de Haren jusqu’au Justitia, que se sont cristallisés les débats lors des premières semaines d’audience. La question de la légalité des fouilles à nu avec génuflexions pratiquées quotidiennement sur les accusés laissait en effet planer la menace d’une invalidation ultérieure du procès. Certains accusés, dont Salah Abdeslam et Mohamed Abrini, sont en effet allés jusqu’à déserter le box des accusés, estimant que ces pratiques portaient atteinte à leurs droits et à leur intégrité. Une saga surréaliste qui s’est étirée jusqu’au mois de mars.

L’épineuse question a finalement été tranchée par la cour d’appel de Bruxelles, laquelle a déclaré que les fouilles à nu systématique avec génuflexions étaient effectivement illégales. Du côté des parties civiles, on ne cachait plus un certain agacement face à ce bras de fer qui perturbait les débats et empêchait la cour d’entrer dans le vif du sujet.

Les regrets des accusés

Le procès enfin sur les rails, les victimes se sont succédé à la barre durant plusieurs semaines. La peur, la souffrance, le traumatisme, la colère et le deuil : courageusement, elles ont livré des récits poignants et ont expliqué ce qu’étaient leurs vies depuis le 22 mars. Certaines d’entre elles se sont directement adressées aux accusés dans l’espoir d’obtenir des réponses ou pour exprimer leur colère. Dans certains cas aussi, pour signifier qu’aujourd’hui elles ne se sentent plus habitées par la haine. Qu’elles sont prêtes à accorder leur pardon.

Les interrogatoires des neuf accusés n’ont toutefois pu apporter que des réponses partielles sur leur responsabilité dans les attentats. La plupart d’entre eux se déclarant innocents, ils n’ont logiquement pas souhaité présenter d’excuses aux victimes lors de leur dernière prise de parole. « Demander pardon, c’est reconnaître ma culpabilité et, moi je l’ai dit ici, ce ne sont pas mes victimes », avait lancé Salah Abdeslam. « J’étais présent pour entendre leur souffrance, c’est de cette façon-là que je peux leur témoigner ma compassion et mon respect. »

Les avocats de Salah Abdeslam ont toujours soutenu qu’il n’avait joué aucun rôle actif dans les attentats du 22 mars et ont demandé son acquittement. « C’est la construction de son image du monstre des attentats de Paris qui explique sa présence ici« , avait plaidé son avocate, Me Delphine Paci. Le parquet, lui, a requis sa condamnation en tant que coauteur.

Interrogé en avril à propos d’une lettre dans laquelle il disait vouloir « finir le travail » en Europe, Salah Abdeslam avait assuré n’avoir écrit cela que pour « donner des gages » de sa loyauté au groupe Etat islamique. « Ce ne sont que des paroles. Entre les paroles et le passage à l’acte, il y a une marge », avait-il formulé. « On m’a demandé si j’étais prêt à faire une opération tout seul si on me confiait une kalachnikov, par exemple. J’ai catégoriquement refusé. Là, on m’a dit qu’on allait me trouver un chemin vers la Syrie car je n’avais ’rien à faire ici’», a affirmé l’accusé, précisant qu’il attendait dans la planque de la rue du Dries, à Forest, qu’une telle route s’ouvre.

Son copain de quartier, Mohamed Abrini, a soutenu qu’il n’avait jamais eu l’intention de se faire exploser à l’aéroport de Zaventem. « On me montre du doigt et je vois la file (où il doit aller se faire exploser, NDLR). Je fais demi-tour immédiatement et c’est là que je décide de leur dire. Je vois des femmes, des enfants. Je les vois de loin, je fais demi-tour directement. Je leur dis que je ne fais pas ça ». À ses yeux, les personnes présentes ce jour-là à l’aéroport ont été doublement victimes, à la fois de la politique étrangère de l’Occident contre l’Orient mais aussi de celle de l’organisation terroriste État islamique. « J’ai une part de responsabilité donc, bien entendu, ça fait mal au cœur d’entendre une victime dire je vous pardonne, je vous tends la main, je préfère recevoir une gifle », avait également déclaré l’accusé, évoquant les paroles de plusieurs parties civiles.

Le Tunisien Sofien Ayari, arrêté en même temps que Salah Abdeslam, avait quant à lui souhaité aux victimes de « pouvoir se reconstruire ». « Comment ne pas avoir de regrets sur certains choix, certaines façons de faire ? », a-t-il reconnu. Mais « il ne suffit pas de dire des mots précis pour faire plaisir, c’est plus compliqué que cela ».

Toujours pas d’armes

C’est l’une des questions auxquelles les enquêteurs espéraient obtenir des réponses : où sont cachées les armes ? Des photos prises par les terroristes attestaient de la présence d’armes longues dans l’appartement de la rue Max Roos, à Schaerbeek, ainsi que de grenades et d’explosifs. Dans un message audio daté de la veilles des attentats, extrait du PC abandonné par les terroristes dans une poubelle proche de leur planque et destiné à Oussama Atar, Najim Laachraoui (qui s’est fait exploser à Zaventem) explique que les armes non utilisées vont être cachées et confiées à « Imrane», un frère de confiance qui a travaillé avec eux. Les enquêteurs étaient certains que ce frère de confiance n’était autre que Bilal El Makhoukhi, l’un des neuf accusés. Interrogé sur ce point, Bilal El Makhouki a admis avoir déménagé les armes, comptant « se faire de l’argent avec », mais qu’il n’en avait pas eu le temps. Il n’a cependant pas dit où se trouvaient à présent ces armes. Le mystère persiste.