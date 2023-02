Procès attentats de Bruxelles: le réseau d’amis d’Hervé Bayingana Muhirwa imprégné de radicalisme

Hervé Bayingana Muhirwa semble engagé amicalement dans un réseau imprégné de radicalisme, et ce tant dans ses fréquentations passées qu’actuelles, selon l’analyse des enquêteurs et de l’islamologue qui leur apporte son expertise. C’est ce qui a été expliqué mardi matin devant la cour d’assises chargée de juger les attentats du 22 mars 2016, où est dressé le portrait de cet accusé belgo-rwandais converti à l’islam en 2011.

Jusqu’à son arrestation le 8 avril 2016, Hervé Bayingana Muhirwa, né le 5 mai 1985, était judiciairement inconnu des autorités belges. Il n’avait en effet pas de casier judiciaire. Il était par contre signalé dans différents rapports administratifs pour avoir été contrôlé en compagnie de plusieurs personnes connues pour leur proximité avec le milieu djihadiste.

Parmi ses amis de longue date figure d’ailleurs l’accusé Bilal El Makhoukhi. Dans son réseau de proches, certains ont par ailleurs tenté de passer en Syrie et, selon des notes de la Sécurité de l’Etat, d’autres connaissaient Najim Laachraoui, l’un des deux kamikazes de l’aéroport de Zaventem.

Selon l’islamologue Mohamed Fahmi, qui apporte son expertise à la DR3, l’unité anti-terroriste de la police judiciaire fédérale, Hervé Bayingana Muhirwa semble engagé amicalement dans un réseau imprégné de radicalisme, tant dans ses fréquentations passées qu’actuelles.

Lire aussi | Procès des attentats de Bruxelles: comment de jeunes gars sont devenus des terroristes

L’homme était initialement issu d’une famille catholique pratiquante mais a commencé à s’intéresser aux autres religions à l’adolescence. Il a alors approfondi sa connaissance de l’islam en lisant un Coran et en se documentant. Il finit par se convertir en mars-avril 2011. Son petit frère décédera quelques mois plus tard. Selon les proches de l’accusé, cette conversion l’a aidé à surmonter ce décès et à trouver la paix.

L’homme fréquente plusieurs mosquées, en fonction de leur proximité ou de sa compagnie. A partir de 2014, il commence à montrer de l’intérêt pour le conflit syrien, et la propagande islamiste associée à Al Qaida et à l’Etat islamique (EI).

Hervé Bayingana Muhirwa est toujours resté constant dans ses déclarations, affirmant ne jamais avoir fait allégeance à l’EI. Ce dont doutent les enquêteurs, se basant entre autres sur un message audio de Najim Laachraoui où il est fait mention d’un « frère », appelé Amine, actif dans la logistique de la cellule terroriste et qui aurait fait « bay’a », c’est-à-dire allégeance. « Je ne sais même pas comment on fait pour prêter allégeance. Je ne me suis jamais renseigné sur la question », rétorque l’accusé.

Une affirmation qui est aussi en contradiction avec des éléments retrouvés sur son ordinateur, son smartphone ou sur une clé USB. Les enquêteurs ont retrouvé notamment un ‘nasheed’, un chant religieux musulman, provenant de l’EI en faveur du djihad armé et parlant d’allégeance.