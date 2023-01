Procès des attentats de Bruxelles: le programme de ce mercredi

Le procès des attentats du 22 mars 2016 se poursuivra mercredi devant la cour d’assises de Bruxelles avec la suite de l’audition des juges d’instruction et des enquêteurs. Ceux-ci en sont arrivés à l’exposé des constatations faites dans la station de métro Maelbeek après l’explosion. Cette partie de l’enquête aurait dû être dévoilée devant la cour mardi, mais l’audience a de nouveau été paralysée par des questions liées aux conditions dans lesquelles les accusés détenus sont acheminés vers le palais de justice Justitia.

La cour d’assises poursuivra le procès, mercredi, avec le rapport des constatations policières relevées sur les lieux de l’explosion de la quatrième bombe, dans la station de métro Maelbeek. La cour entendra aussi un rapport du chef d’enquête, à qui la présidente a demandé d’auditionner le responsable de la Direction de la Protection (DAP) de la police fédérale, afin de connaître le protocole de transfert des accusés détenus.

Plusieurs de ces derniers ont dénoncé, mardi, être de nouveau soumis par la police à des fouilles à nu avec génuflexions pour explorer leurs parties intimes, bien que le tribunal civil, siégeant en référé, ait interdit une telle pratique, par ordonnance du 29 décembre.

La polémique qui entoure ces conditions de transfert risque encore une fois de mettre à mal le bon déroulement de l’audience mercredi. Certains accusés ont déjà annoncé qu’ils refuseront d’assister aux débats ces prochains jours si la décision du juge des référés n’est pas respectée. De plus, leurs avocats ont déclaré qu’ils pourraient ne plus accepter de les représenter s’ils sont absents. Or, un accusé en cour d’assises doit toujours être présent ou représenté pour que le procès puisse se tenir.

Dix hommes sont accusés dans le procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles et en périphérie. Oussama Atar, qui serait mort en Syrie, fait défaut. Huit autres – Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam, Sofien Ayari, Bilal El Makhoukhi, Hervé Bayingana Muhirwa, Ali El Haddad Asufi et Smail Farisi – sont accusés de participation aux activités d’un groupe terroriste, d’assassinats terroristes sur 32 personnes et de tentatives d’assassinat terroriste sur 695 personnes. Le neuvième, Ibrahim Farisi, ne doit répondre que de participation aux activités d’un groupe terroriste.

Le 22 mars 2016, deux explosions ont retenti à l’aéroport de Bruxelles-National à Zaventem. La première s’est produite à 07h58 dans l’ancien hall des départs du terminal « low cost ». La seconde a eu lieu quelques instants plus tard, à 08h09, dans le hall des départs du nouveau bâtiment de l’aéroport. Une troisième bombe a été découverte sur les lieux un peu plus tard, que les services de déminage ont fait exploser après avoir évacué les services de secours et de police encore sur place.

Un peu plus d’une heure plus tard, à 09h11, une nouvelle explosion s’est produite, cette fois à Bruxelles, dans la station de métro Maelbeek. Ces deux attaques terroristes ont fait 32 morts et des centaines de blessés.