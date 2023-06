Procès des attentats: l’acquittement requis pour Ibrahim Farisi

Ibrahim Farisi était accusé de «participation aux activités d’un groupe terroriste». Le parquet fédéral a réclamé son acquittement.

La procureure fédérale Paule Somers a requis devant la cour d’assises de Bruxelles, l’acquittement pur et simple d’Ibrahim Farisi pour participation aux activités d’un groupe terroriste, soit le seul chef d’accusation duquel celui-ci doit répondre devant la cour.

Ibrahim Farisi est en effet le seul des dix accusés du procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles à ne devoir répondre que d’une prévention de participation aux activités d’un groupe terroriste. Tous les autres accusés ont été renvoyés devant la cour pour cette prévention, mais aussi pour crime d’assassinats et de tentatives d’assassinat dans un contexte terroriste.

Lire aussi | Procès des attentats de Bruxelles: comment de jeunes gars sont devenus des terroristes

« La question est de savoir si, en acceptant d’aider son frère Smail à déménager et à faire disparaître les traces du passage des terroristes dans l’appartement de l’avenue des Casernes, Ibrahim Farisi savait que son frère faisait partie d’un groupe terroriste et lui a ainsi procuré une aide », a résumé la procureure.

Pour rappel, Ibrahim Farisi s’était rendu avec son frère Smail à l’appartement de ce dernier, avenue des Casernes à Etterbeek, les 23 et 25 mars 2016, pour l’aider à le vider. Ce logement avait été sous-loué par Smail à Ibrahim El Bakraoui, l’un des kamikazes des attentats, dès octobre 2015, et a ensuite servi de planque à la cellule terroriste. C’est de cet endroit que Khalid El Bakraoui et Osama Krayem sont partis le 22 mars 2016 en matinée, sacs à dos remplis de TATP sur les épaules. Le premier s’est fait exploser dans la station de métro Maelbeek tandis que le second a renoncé à actionner sa charge et est revenu à l’appartement de l’avenue des Casernes où il a vidé le TATP dans les toilettes et la douche.

Son frère

Le parquet a par ailleurs, requis la culpabilité de son frère, Smaïl Farisi, pour avoir participé aux activités d’un groupe terroriste. La chambre des mises en accusation l’avait également renvoyé devant la cour pour assassinats terroristes et tentatives d’assassinat terroriste, mais le parquet estime ne pas avoir suffisamment d’éléments pour aller dans ce sens.