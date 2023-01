Procès des attentats de Bruxelles: les sept accusés présents au début de l’audience

Les sept accusés détenus étaient cette fois bien présents dans leur box, à la reprise du procès des attentats de Bruxelles devant la cour d’assises vendredi matin. Deux ont toutefois souhaité ne pas assister aux débats, soit Salah Abdeslam et Osama Krayem. Le major Nicolas Jalet des pompiers de Bruxelles a pris la parole devant la cour.

Depuis le début du procès, la présence des accusés détenus à leur procès devant la cour d’assises de Bruxelles reste incertaine. Salah Abdeslam, Mohamed Abrini, Osama Krayem, Sofien Ayari, Bilal El Makhoukhi, Ali El Haddad Asufi et Hervé Bayingana Muhirwa dénoncent les conditions dans lesquelles ils sont transférés depuis la prison de Haren vers le Justitia, où se tient le procès.

Ces conditions de transfert ont été longuement débattues depuis mardi, les avocats de la défense s’offusquant que des fouilles à nu systématiques soient encore opérées malgré une ordonnance du tribunal civil de Bruxelles siégeant en référé les interdisant de manière systématique et non motivées par un danger précis.

La journée de jeudi avait été consacrée aux motivations des fouilles à nu – qui avaient dû être traduites du néerlandais vers le français, langue de la procédure. Ce vendredi, les justifications ont une nouvelle fois été transmises en néerlandais et ont été envoyées en traduction. La présidente de la cour d’assises a précisé qu’à partir de lundi, elles seraient communiquées en français directement.

Si les sept accusés détenus étaient bien présents à l’entame de l’audience, deux ont cependant décidé de ne pas assister aux débats, à savoir Osama Krayem et Salah Abdeslam. Ce dernier a d’abord sollicité la parole à la présidente de la cour, pour évoquer les conditions de transfert. Laurence Massart lui a assuré qu’elle lui donnerait la parole à la suite de l’exposé des pompiers, qui doivent retracer leur intervention à Maelbeek le 22 mars 2016. L’accusé a ensuite décidé de ne pas assister à l’audience.

Les pompiers avaient dressé un bilan de 141 blessés à Zaventem et de 154 à Maelbeek

Le major Nicolas Jalet a brièvement abordé l’intervention des pompiers bruxellois après les explosions à l’aéroport de Zaventem le 22 mars 2016, avant de concentrer son exposé sur l’intervention des secouristes après l’explosion dans la station de métro Maelbeek, qu’il a lui-même commandée. L’officier a tenu à préciser que les pompiers de Bruxelles étaient intervenus en grand nombre à Zaventem, en soutien de leurs collègues de la zone de secours du Brabant flamand Ouest.

Le témoin a indiqué que le bilan dressé à la fin des opérations de secours le 22 mars faisait état de 141 blessés à l’aéroport de Zaventem et de 154 blessés à la station de métro Maelbeek. Par ailleurs, 16 personnes ont perdu la vie à Zaventem et 16 autres à Maelbeek.

Le major Jalet a également souligné le « bilan non négligeable » des moyens engagés ce jour-là par les pompiers de Bruxelles, soit « plus de deux tiers du personnel de garde » déployés.

Le major a dressé un bilan de l’intervention des pompiers qui, en une trentaine de minutes, ont pu clôturer le sauvetage de toutes les personnes ayant survécu à l’explosion dans la rame de métro. Parmi les facteurs de « succès », il a salué la coordination entre les services médicaux et les pompiers, qui a permis de faciliter la circulation des informations et la mise en place d’actions concrètes. La météo clémente a aussi permis de placer des blessés sur le trottoir tout en évitant le risque d’hypothermie.

La typographie du site a, elle, été décrite comme un facteur de chance et de malchance. De nombreuses victimes encore mobiles ont pu s’extraire elles-mêmes de la station et atteindre la rue de la Loi. « Une sorte de pré-tri s’est effectué. » Cependant, les pompiers sont arrivés sur les lieux du côté de la chaussée d’Etterbeek, point d’accès le plus rapide pour eux, ce qui les a empêchés d’obtenir une vision globale immédiate du nombre de blessés.

Les opérations de sauvetage par les pompiers de Bruxelles se sont terminées à 09h43, laissant ensuite la place aux services de déminage qui ont dû inspecter plusieurs colis suspects. Une fois le site déclaré sûr, les pompiers ont procédé à une ultime vérification, pour s’assurer qu’il ne restait aucun blessé. Entre midi et 13h00, « nous levons le camp progressivement ».

« On peut préparer, anticiper. Mais on fait face à une situation éprouvante, pénible psychologiquement, qui renvoie à ce que nous sommes profondément. Aurions-nous pu faire mieux? Sauver plus de victimes? Ces questions resteront pour toujours (dans la tête de) tous les collaborateurs qui ont dû faire face aux éléments ce jour-là », a témoigné Nicolas Jalet.