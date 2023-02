Procès des attentats de Bruxelles : les premiers témoignages de victimes sont attendus

Le procès des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016 reprend ce lundi après une semaine d’interruption. Des témoins de contexte sont attendus à la barre, avant les premiers témoignages de victimes en fin de semaine.

Le procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles entre lundi dans une toute nouvelle phase, après une semaine d’interruption des audiences à l’occasion des vacances de carnaval. La cour d’assises entendra d’abord plusieurs témoins de contexte, qui précéderont les premiers témoignages de victimes, plus tard dans la semaine.

L’audience de lundi débutera avec les commentaires des parties sur le témoignage des enquêteurs. Ce chapitre devrait durer quelques heures. Il sera suivi des prises de parole d’un professeur spécialiste de l’islam sunnite et de la Syrie, d’un psychiatre et de criminologues de l’UCLouvain et de l’ULB.

Ceux-ci seront suivis des interventions de plusieurs organes ayant été impliqués dans l’enquête : la Sûreté de l’État (VSSE), l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (Ocam), la Commission administrative chargée du contrôle des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil des données (Commission BIM) et le Service général du renseignement et de sécurité (SGRS-ADIV).

Un procès qui a déjà fait beaucoup parler

Les premiers mois d’audience ont été consacrés à la lecture de l’acte d’accusation, aux témoignages des premiers intervenants et à la présentation de l’enquête sur les attentats, ainsi qu’aux questions des parties civiles, de la défense et des procureurs concernant cette présentation.

Le procès, qui a réellement commencé début décembre, a également été marqué par plusieurs retards liés aux protestations des sept accusés détenus concernant leurs conditions de transfert depuis la prison de Haren, jusqu’au Justitia, où se tient le procès.

Au total, dix hommes, dont un fait défaut, sont jugés devant la cour d’assises de Bruxelles pour les attaques perpétrées à l’aéroport de Zaventem et dans le métro bruxellois. Ces attentats ont fait 32 morts et des centaines de blessés.