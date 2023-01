Procès des attentats de Bruxelles: aucun accusé dans le box, le commissaire général de la police fédérale appelé devant la Cour

Le box des accusés est resté vide mercredi matin à l’ouverture de l’audience du procès des attentats à Bruxelles du 22 mars 2016. Les sept accusés détenus ont refusé de se présenter, a expliqué la présidente de la cour d’assises, Laurence Massart. Celle-ci va appeler le commissaire général de la police fédérale à s’exprimer après que le responsable adjoint de la Direction de la Protection (DAP) de la police fédérale a ignoré ses questions concernant les conditions de transferts des détenus.

Mohamed Abrini, Osama Krayem, Sofien Ayari, Bilal El Makhoukhi et Hervé Bayinga Muhirwa ont refusé de quitter leur cellule. Salah Abdeslam et Ali El Haddad Asufi ont été jusqu’à la salle de fouille mais ont renoncé à venir lorsqu’on leur a demandé de se dévêtir le bas du corps, a précisé Laurence Massart.

Smaïl et Ibrahim Farisi, qui comparaissent libres, sont donc les seuls accusés présents.

Alors que l’exposé sur l’enquête des attentats devait se poursuivre mardi, l’audience a finalement été exclusivement consacrée à la problématique des conditions de transferts des accusés détenus. Ceux-ci ont, en effet, protesté, via leurs avocats, contre les fouilles à nu dont ils sont encore l’objet alors qu’une ordonnance en référé rendue le 29 décembre interdisait le recours systématique a de telles fouilles.

L’avocate de Salah Abdeslam, Delphine Paci, a déclaré que la police aurait dit à son client que « rien n’allait changer » et que les fouilles à nu avec génuflexion allaient se poursuivre. « Il y a donc une rupture entre la directive ministérielle (sur le transport des détenus du 2 janvier 2023, NDLR) et la pratique », a-t-elle constaté.

Alexandre Wilmotte, qui représente trois parties civiles, a également pris la parole pour rappeler que les fouilles à nu n’étaient pas interdites en soi mais qu’elles étaient conditionnées a une justification individuelle et qu’elles ne devaient pas être systématiques. « Si le principe même de ces fouilles est remis en cause, alors nous sommes en difficultés », a-t-il précisé.

Le commissaire général de la police fédérale appelé devant la Cour

Le commissaire général de la police fédérale va être appelé à s’exprimer devant la cour d’assises de Bruxelles après que le responsable adjoint de la Direction de la Protection (DAP) de la police fédérale a ignoré les questions de la présidente Laurence Massart concernant les conditions de transferts des détenus .

La cour devait entendre un rapport du chef d’enquête, à qui la présidente Massart avait demandé d’auditionner un responsable de la DAP. Ce dernier s’est uniquement référé à une directive ministérielle de M. Van Quickenborne datée du 2 janvier et a laissé en suspend les questions de la présidente, à savoir si les fouilles à nu avec génuflexion étaient systématiques, et si elles étaient motivées. « J’essaye de faire des devoirs pour savoir ce qu’il se passe à la prison, et je n’ai pas de réponse », a déploré la présidente. « Le souhait de la cour d’assises, c’est d’avancer. »

Pour tenter de mettre fin au débat qui empêche la tenue du procès depuis des semaines, Laurence Massart a annoncé qu’elle allait « faire venir incessamment sous peu et de manière urgente » le commissaire général de la police fédérale pour qu’il s’exprime devant la cour. L’audience a été suspendue en attendant.