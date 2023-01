Procès des attentats de Bruxelles: Après la fouille de l’ordinateur de la rue Max Roos, place aux parcours des accusés

La cour d’assises de Bruxelles chargée du procès des attentats du 22 mars poursuivra ce mercredi l’exposé du contenu de l’ordinateur retrouvé dans une poubelle de la rue Max Roos à Schaerbeek, où était situé l’un des deux appartements « conspiratifs ». Photos, fichiers audio et vidéo, le PC regorgeait d’une mine d’informations permettant de contextualiser l’emploi du temps et les motivations des terroristes.

En principe, le sujet de l’ordinateur devait être évacué mardi après-midi, mais la cour a pris du retard sur le planning annoncé. Le premier tiers d’un message audio de Najim Laachraoui a été décrypté par les enquêteurs. Ce kamikaze de Brussels Airport y explique avoir pensé remplir une camionnette de 600 à 700 kg de TATP pour la faire ensuite exploser, selon ses confidences à « Abou Ahmed », le chef présumé de la cellule terroriste, qui se trouvait en Syrie. Son analyse se poursuivra mercredi.

Dans son message, le terroriste suggère également de passer à l’action durant l’Euro de football ou d’enlever une ou deux personnalités pour demander la libération de « frères » emprisonnés comme Mohamed Bakkali ou Mehdi Nemmouche. L’essentiel de la journée sera donc consacré à la suite de l’exposé sur les fichiers et informations retrouvés sur le PC de la rue Max Roos.

Ce chapitre terminé, la cour devrait alors aborder, si le timing le permet, le cas d’Ali El Haddad Asufi. L’homme, d’origine belgo-marocaine, est un ami proche d’Ibrahim El Bakraoui. Il lui aurait notamment rendu visite à de nombreuses reprises dans les mois qui précèdent les attaques de Paris et Bruxelles. Un lien possible entre cet accusé et l’acheminement d’armes pour la cellule terroriste a précédemment été évoqué par les procureurs fédéraux.

Cette présentation devrait durer pas moins de six heures. Le portrait et le parcours des autres accusés suivront dans les jours qui viennent.