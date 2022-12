Il manque 1460 places dans les prisons belges. La surpopulation carcérale prive les détenus d’un lit.

« 209 détenus dorment à même le sol par manque de capacité en Belgique », a déclaré la porte-parole des prisons belges, Kathleen Van De Vijver à Belga. Le 22 décembre, le nombre total de détenus atteignait 11 199. Parmi les facteurs de cette surpopulation carcérale, l’augmentation incessante du nombre de personnes en détention provisoire.

Manque de places dans les prisons

La surpopulation dans les prisons belges n’est pas nouvelle, et l’année 2022 n’a pas changé la donne. Le 22 décembre, l’administration pénitentiaire comptait 11 199 détenus. En comparaison, l’année dernière, il y en avait 10 781 à la fin du mois de décembre. « Or, nous n’avons qu’une capacité de 9 739 personnes« , précise Kathleen Van De Vijver. « Les prisons ont encore du mal à faire face à cet afflux important. Nous avons ajouté 300 lits, mais nous comptons encore 209 personnes dormant au sol dans les prisons flamandes. » Le problème se situe principalement dans les maisons de détention où séjournent les prévenus.

« Ce n’était pas une bonne année pour les prisons« , conclut Van de Vijver, « et les grèves du personnel ne font pas grand-chose pour aider. »

De nouvelles prisons

Comme ses prédécesseurs, le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD) a pris un certain nombre de mesures pour lutter contre la surpopulation carcéral. Une nouvelle prison a été ouverte à Haren et l’ouverture de la nouvelle prison de Dendermonde est prévue pour février. Une première maison de détention a été ouverte à Courtrai et plusieurs autres suivront. « Le résultat de ces efforts ne se ressent pas immédiatement dans les chiffres, cela prend du temps, mais nous avons bon espoir pour l’avenir », a déclaré M. Van de Vijver.