Plus de 3.000 suspects identifiés et 800 condamnations dans l’affaire Sky ECC

Au total, 140 millions d’euros d’argent d’origine criminelle ont été saisis, plus de deux ans après l’éclatement de l’affaire Sky ECC.

Plus de deux ans après l’éclatement de l’affaire Sky ECC, des enquêtes ont été ouvertes contre 3.265 personnes tandis que plus de 800 personnes ont été condamnées. Au total, 140 millions d’euros d’argent d’origine criminelle ont été saisis, annonce lundi le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD), à l’occasion de la journée internationale contre l’abus et le trafic de drogues.

Le décryptage d’un milliard de messages du réseau de communication criminel Sky ECC a permis aux enquêteurs, pour la première fois, de visualiser les réseaux criminels et toutes leurs ramifications, depuis les dealers de rue, en passant par les auteurs d’attaques à la grenade, jusqu’aux barons de la drogue, fait valoir le ministre libéral flamand dans un communiqué diffusé uniquement en néerlandais.

Il était ressorti d’un état des lieux réalisé en mars 2023 que 526 affaires distinctes avaient été lancées, en deux ans de temps, contre un total de 2.961 personnes tandis que 488 peines avaient été prononcées. « Ces derniers mois, près de 400 personnes ont été condamnées pour leur implication, ce qui porte le total des condamnations en première instance à 853 », note le SPF Justice. Celui-ci estime avoir atteint désormais sa « vitesse de croisière » avec une moyenne de quatre condamnations de trafiquants de drogue par jour dans des dossiers Sky ECC.

Étant donné les « peines sévères » infligées, des centaines de personnes ont fait appel de leur condamnation. « La plupart de ces procès en appel auront lieu après l’été », a souligné le service public fédéral.

« Vaincre la criminalité organisée est un travail de longue haleine et il est clair que la Justice ne lâchera rien », a affirmé le ministre de la Justice.